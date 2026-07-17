Akaryakıta gelen bu büyük zammın ardından milyonlarca araç sahibi internette güncel pompa fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün benzin ve motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul güncel akaryakıt fiyatları listesi ve tüm merak edilen detaylar...

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki tarihi zirveler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki ateşkesin bozulmasıyla birlikte petrol arzına yönelik endişeler tavan yaptı. Bölgedeki askeri hareketliliğin akaryakıt tedarik zincirini zora sokması, Brent petrolün varil fiyatını 82-84 dolar seviyesinde tutuyor. Küresel piyasalardaki bu gerginliğin üzerine yurt içinde dolar ve euro kurlarının yeni rekorlar kırması eklenince, sürücüleri üzen zam haberi gece yarısı geldi. Araç sahipleri sabah saatlerinden itibaren "Güncel benzin fiyatı ne kadar?", "Motorine kaç TL zam geldi?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte motorinin litre fiyatına 3 TL 12 kuruşluk dev bir artış yansıdı. Benzin kullanan sürücüler de bu zam dalgasından kaçamadı; benzinin litre fiyatı ise 1 TL 14 kuruş arttı. Sınır hattından gelen sıcak haberler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle istasyonlardaki tabelaların yukarı yönlü seyrini koruması bekleniyor.

17 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan son zamların ardından üç büyükşehirde pompa fiyatları yeniden şekillendi. İşte 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyat listesi:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzinin litresi 65.65 TL, motorinin litresi ise 73.08 TL'ye yükseldi. LPG fiyatı ise 31.19 TL oldu.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 65.49 TL, motorin 72.92 TL ve LPG 30.59 TL seviyesinden satılıyor.

Ankara: Başkentte benzinin litresi 66.60 TL olurken, motorinin litresi 74.19 TL, LPG ise 31.29 TL'ye çıktı.

İzmir: İzmir'de benzin 66.90 TL'ye ulaşırken, motorin 74.47 TL, LPG ise 31.19 TL oldu.

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Akaryakıt zammını tetikleyen en büyük unsurlardan biri olan döviz piyasasında da rekorlar peş peşe geliyor. Serbest piyasada dolar 47,16 TL alış ve 47,17 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Euro ise güne 54,03 TL alış ve 54,04 TL satış fiyatıyla başladı. İngiliz Sterlini ise 63,58 TL seviyelerinde seyrediyor. Döviz kurlarındaki bu yeşil yangın, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Akaryakıt ve dövizdeki yükselişin aksine, güvenli liman olarak bilinen altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. Son 6 haftanın en düşük seviyelerini gören gram altın güne 6.056 TL alış ve 6.062 TL satış fiyatıyla başladı. Gümüş piyasasında da adeta bir kabus yaşanıyor; gümüşün gram fiyatı bu yılın en dip seviyesi olan 84,70 TL sınırına kadar çekildi. Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırımcılar da ekran başından ayrılmıyor.