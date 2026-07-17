Son Mühür- Uzun bir aranın ardından dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puandan tamamladı.

Endeks haftanın son işlem gününe 105 puanlık azalışla yüzde 0.74 puan düşerek 14.145 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.350 ve 14.500 puanın direnç, 14.150 ve 14.000 puan seviyelerinin destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Asya borsalarında sert düşüş...



Küresel piyasalar, çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimle negatif seyrediyor.

Asya borsalarında bugün negatif bir seyir izlendi. Güney Kore borsası Kospi'nin kapalı olduğu günde Japonya Nikkei endeksi yüzde 4'ü aşan sert düşüşlere sahne oldu.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden tırmanmasıyla Brent petrol, haftayı son üç ayın en hızlı haftalık yükselişiyle tamamlamaya hazırlanıyor.

Brent petrol 83.77 dolardan alıcı buluyor.

ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve enflasyonun Fed’in kısıtlayıcı bir politika izleyeceği endişelerini güçlendirmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Altının onsu yatay seyirle 4 bin 3 dolardan gram altın 6 bin 69 liradan, gümüş 55.83 dolardan,

Bitcoin 62.806 dolardan işlem görüyor.