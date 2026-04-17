Son Mühür- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bankamatik personel skandalının ardından şimdi de toplanmayan çöpler nedeniyle başı ağrıyacak gibi duruyor.

Koltuğu devraldığı Mustafa İduğ döneminde 2 bin 225 olan personel sayısını 3 bine çıkartan Başkan Eşki, 84 adet olan temizlik aracına ek olarak 5 adet çöp kamyonu ve 4 adet damperli kamyonet olmak üzere 9 yeni araç eklenmesi için meclisten onay almıştı.



O çöpler neden toplanmıyor?



Temizlik işlerinde personel ve araç eksiği bulunmadığı görülen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki için Mersinli bölgesinden gelen çöp dağları görüntüleri bu konuda atılması gereken adımlar olduğunu gözler önüne seriyor.



Minik bir Harmandalı modeli gibi...



Bornova SGK'nın yan sokağında, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi'nin 300 metre yakınındaki bölge, yıllarca İzmir'in çöp yükünü çeken Harmandalı'nın minik bir modeli olma yolunda hızla ilerliyor.



Şikayet var, sonuç yok...



Beyaz eşyasından koltuğuna, inşaat molozundan hurdasına kadar atılmış olan çöpler, bölge sakinlerinin belirttiğine göre 35 gündür toplanmıyor.

Bornova Belediyesi'ne çöplerin toplanması için müracaat etmelerine rağmen sonuç alınmadığını belirten bölge sakinleri, ortaya çıkan görüntü kadar her geçen gün artan kokudan da şikayetçi.