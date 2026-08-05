Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi, kentsel tarım projelerinde alanı büyütüyor. Yakaköy’deki 15 dönümlük Doğal Tarım Çiftliği’nde ilk hasat yapılırken, Belediye Başkanı Ömer Eşki ilçe merkezine 30 dönümlük yeni bir bostan kurulacağını açıkladı.

Atıl durumdaki kamu arazilerini üretime açan belediye, toplanan mahsulleri doğrudan hem üreticilere hem de ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

400 kadın ve öğrenci tarlada

Yakaköy’deki bostanda üretilen domates, biber ve patlıcanlar toplanmaya başladı. Şehir merkezinde toprağa erişimi olmayan yaklaşık 400 kadın ve üniversite öğrencisi hasat sürecinde görev aldı.

Toplanan sebzeler iki farklı kanaldan değerlendiriliyor. Üretimde çalışan kadınlar ve öğrenciler mahsulün bir kısmını kendi evlerine götürüyor. Öğrencilerin topladığı sebzelerin diğer kısmı ise belediyenin Kent Marketleri aracılığıyla dar gelirli ailelere ücretsiz veriliyor.

"Kendi rekorumuzu egridik"

Arazideki incelemelerin ardından açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kentsel tarımda Türkiye'deki en büyük alanlara sahip olduklarını belirtti. Eşki, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Şehir merkezinde bostan yeri olmayan kadınlarımız için bu alanı hazırladık. İlk sezonda oldukça verimli bir sonuç aldık. İlçedeki tüm boş arazileri değerlendirmek istiyoruz. Türkiye’nin en büyük 3 kent bostanı şu an Bornova’da. Yani kendi rekorumuzu 3 kez kırmış olduk. Şimdi şehir merkezinde 30 dönümlük daha büyük bir bostanı komşularımızın hizmetine sunacağız."

Hedef her mahalleye bir bostan

Belediyenin yeni hedefi, mahalle ölçeğinde erişilebilir tarım alanları oluşturmak. Planlanan 30 dönümlük yeni proje tamamlandığında, kent merkezinde yaşayan vatandaşlar yürüme mesafesinde üretim yapabilecek.

Uygulama, hem hane bütçelerine katkı sağlamayı hem de kent içinde sürdürülebilir gıda üretimini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

