Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, küresel ölçekte kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü’nde alışılmışın dışına çıkarak, suyun korunmasını toplumsal adaletle birleştiren "Su ve Cinsiyet" temalı kapsamlı bir farkındalık projesine imza attı. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Nikah Salonu’nun ev sahipliği yaptığı organizasyon; akademik perspektifi, gençlerin enerjisini ve sivil toplumun çözüm önerilerini aynı potada eritmeyi başardı. Etkinlik boyunca suyun sadece biyolojik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda cinsiyetler arası fırsat eşitliğini doğrudan etkileyen stratejik bir hak olduğu gerçeği üzerinde duruldu.

İklim krizi ve yaşam tarzı ilişkisi

Programın akademik derinliğini oluşturan sunumlar bölümünde, su yönetiminin geleceği ve bireysel sorumluluklar mercek altına alındı. Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil, iklim krizinin su kaynakları üzerindeki ağır baskısını verilerle ortaya koyarken, bu sürecin toplumsal katmanlar arasındaki eşitlik dengesini sarsmaması gerektiğine işaret etti. Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği temsilcisi Doç. Dr. Meneviş Uzbey Pirilli ise günlük yaşam pratiklerimizin doğadaki yansımasını ele alarak, karbon ve su ayak izini düşürmenin ancak sürdürülebilir tercihlerle mümkün olabileceğini anlattı. AIESEC İzmir Şubesi’nden Nisan Çen’in "Sudaki Yaşam" hedeflerine dair yaptığı vurgu, küresel sürdürülebilirlik vizyonunun yerel adımlarla nasıl desteklenebileceğini gözler önüne serdi.

Atık pil seferberliğinde gurur tablosu

Bornova’daki eğitim kurumlarının çevre duyarlılığını teşvik etmeyi amaçlayan belediye, etkinlik kapsamında örnek bir ödül töreni gerçekleştirdi. İlçedeki atık pil toplama kampanyasında üstün başarı gösteren Batı Anadolu Çimento İlkokulu, Reşat Turhan Ortaokulu, Malazgirt İlkokulu, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Sabri Emir İlkokulu ve Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu, doğaya sundukları katkıdan dolayı spor setleriyle ödüllendirildi. Bu ödüller, öğrencilerin geri dönüşüm alışkanlıklarını pekiştirmek ve okullarda fiziksel aktiviteyi desteklemek adına anlamlı bir motivasyon kaynağı oldu.

Gençlerin gözünden su ve toplumsal eşitlik paneli

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, moderatörlüğünü ve konuşmacılığını gençlerin üstlendiği "Su ve Cinsiyet" paneli oldu. Nil Sultan Can, Melike Beyza Eşlik ve Ayşe Tutgun gibi genç panelistlerin suya erişimdeki sosyolojik engelleri ve cinsiyet rollerinin su yönetimi üzerindeki etkilerini tartıştığı oturum, katılımcılardan tam not aldı. Gençlerin bu konudaki bilinçli yaklaşımları, su meselesinin çevresel bir problem olmanın ötesinde, temel bir insan hakları ve sosyal adalet meselesi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Panelin ardından düzenlenen yaratıcı atölyelerde öğrenciler, resim ve kompozisyon çalışmalarıyla günün anlamını kağıda dökerek farkındalıklarını kalıcı hale getirdiler.

Başkan Eşki: "Suya erişim temel bir adalet meselesidir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gerçekleştirilen organizasyonun Bornova’nın çevreci ve toplumcu vizyonunu yansıttığını dile getirdi. Suyun yaşamın ana kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, bu kaynağa erişim noktasında yaşanan eşitsizliklerin "Su ve Cinsiyet" temasıyla tartışılmasının çok kıymetli olduğunu belirtti. Belediyecilik anlayışlarının temelinde doğal varlıkları korurken toplumsal farkındalığı zirveye taşımanın yattığını söyleyen Eşki, Bornova’yı her alanda daha bilinçli ve adil bir kent yapma yolundaki kararlılıklarının süreceğini ifade ederek projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

