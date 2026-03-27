Son Mühür/ Osman Günden- Urla’nın yerel yönetim tarihindeki en büyük yatırım hamlelerinden biri için geri sayım sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in program detayları netleşti. Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın görev süresindeki ilk 24 ayı taçlandıracak olan "24 Ayda 24 Dev Proje" vizyonu, dev bir törenle kamuoyuna tanıtılacak.

Özgür Özel Urla mesaisi için geliyor: Programın detayları netleşti

İzmir’in gözbebeği Urla, siyaset ve hizmet dünyasını bir araya getirecek tarihi bir güne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Urla ziyareti, ilçedeki hizmet seferberliğinin ulaştığı noktayı tescilleyecek. 2 Nisan Perşembe günü saat 15.30’da Urla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan törenle birlikte, ilçede hem tamamlanan projelerin kurdelesi kesilecek hem de geleceğe dönük dev yatırımların ilk harcı dökülecek. Şehir planlamasından sosyal belediyeciliğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu program, Urla’nın modern kent kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Urla’nın çehresini değiştiren 12 tamamlanmış eser

Başkan Selçuk Balkan’ın göreve gelmesinin ardından geçen iki yıllık süreçte, "insan odaklı belediyecilik" parolasıyla hareket eden Urla Belediyesi, 12 önemli projeyi başarıyla tamamladı. Açılışı yapılacak bu yatırımlar arasında; mahalle kültürünü canlandıracak kültür evleri, çalışan ebeveynlere nefes aldıracak modern kreşler ve çocuk gelişim merkezleri ile yerel üretimi destekleyen pazar yerleri bulunuyor. Ayrıca sosyal yaşam alanları, yeni hizmet binaları ve Urla’nın kıyı şeridine estetik bir dokunuş katan sahil düzenleme çalışmaları da bu paket kapsamında vatandaşın kullanımına sunulacak. Bu yatırımlar, ilçenin her bir mahallesine eşit hizmet götürme anlayışının somut birer göstergesi olarak kabul ediliyor.

Geleceğe yatırım: 12 yeni projenin temeli atılıyor

Belediyecilik hizmetlerinde hızı kesmeyen Urla Belediyesi, açılışların hemen ardından ilçenin kronik ihtiyaçlarına çözüm üretecek 12 yeni projenin temelini de aynı gün içinde atacak. Yatırım seferberliğinin ikinci ayağını oluşturan bu grupta; sporun tabana yayılmasını sağlayacak kapalı spor salonları ve kapsamlı spor kompleksleri, gençlerin kişisel gelişimine katkı sunacak gençlik merkezleri ile tiyatro ve kültürel etkinlik alanları yer alıyor. Sokak hayvanları için modern bir barınak, doğayla iç içe mesire alanları ve sahil şeridini daha işlevsel hale getirecek kıyı projeleri de Urla’nın geleceğine miras bırakılacak eserler arasında dikkat çekiyor.

Başkan Selçuk Balkan: "Urla için durmadan üreteceğiz"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bu dev hizmet paketinin yalnızca fiziksel binalardan ibaret olmadığını, aynı zamanda kentin ruhuna ve geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu ifade etti. Planlı gelişim vurgusu yapan Balkan, 24 ay gibi kısa bir sürede bu kadar çok projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Sosyal belediyeciliği güçlendirerek çocuklara, gençlere ve kadınlara öncelik veren bir Urla inşa ettiklerini söyleyen Balkan, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek bu törenin, yerel yönetimdeki azim ve kararlılıklarının bir nişanesi olacağını dile getirdi. Urla halkını bu tarihi tanıklığa davet eden Başkan, ilçenin doğal ve kültürel dokusunu koruyarak kalkındırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.