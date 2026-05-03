Son Mühür/ Selda Meşe- Bornova’da zabıtanın saha mesaisinde işin rengi tamamen değişti. Süvari Caddesi ve Küçükpark gibi adım atmanın dahi zor olduğu kalabalık bölgelerde ekipler artık mobil cihazlarla dolaşıyor.

Klasik bürokrasiyi rafa kaldıran Bornova Belediyesi, tespit edilen ihlalleri teknolojik adımı sayesinde anında cezai işleme dönüştürmeye başladı.

Günlerce sürüyordu

Yeni sürece geçmeden önce günlerce süren prosedürler, taşınabilir yazıcılar sayesinde saniyelere inmiş durumda. Özellikle kaldırım işgalleri ve ruhsat denetimlerinde, ekiplerin sahada sergilediği bu refleks, kent disiplinini sağlamak adına oldukça dikkat çekici. Beklendiği gibi, bu durum bazı işletmeleri hazırlıksız yakaladı ancak kent genelindeki karmaşayı azaltmak için bu tarz adımların atılması gerekiyordu. Bürokrasi ortadan kalktığı için tutanaklar sahada anında düzenleniyor, Küçükpark ve Süvari Caddesi'ndeki işgaller artık görmezden gelinmiyor ve kurallara uymayanlara gecikmeden yaptırım uygulanıyor.

"Amacımız adil bir ortam oluşturmak"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de uygulamanın yarattığı şeffaflığa ve hıza dikkat çekti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada amaçlarının sadece ceza kesmek olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Zabıta ekiplerimizin mobil uygulama ve taşınabilir yazıcılarla donatılması, denetimlerimizi daha hızlı ve şeffaf hale getirdi. İhlaller anında kayıt altına alınıyor ve cezalar gecikmeden tebliğ ediliyor. Buradaki temel amacımız ceza yazmak değil; kent düzenini korumak, kaldırımların vatandaşlarımız tarafından rahatça kullanılmasını sağlamak ve tüm esnafımız için adil bir ortam oluşturmaktır. Bu anlayışla denetimlerimizi sürdüreceğiz."

Bornova Belediyesi, teknoloji odaklı bu denetim modeliyle hem vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hem de kent düzenini kalıcı bir seviyeye taşımayı hedeflemiş görüünyor.

