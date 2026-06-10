Son Mühür - Bornova Belediyesi yerel üretimi desteklemek ve sosyal adaleti güçlendirmek amacıyla Yakaköy Doğal Tarım Çiftliği’nde büyük bir üretim seferberliği başlattı. Tarım İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yürütülen proje kapsamında, 15 dönümlük arazinin 5 dönümüne 14 bin adet biber, 5 dönümüne 12 bin adet siyah patlıcan ve 5 dönümüne 12 bin adet domates fidesi dikildi.

Sezon sonunda yaklaşık 30 ton domates, 30 ton biber ve 45 ton patlıcan hasadı öngörülürken, Bornova Belediyesi Gülşah Durbay Gençlik Merkezi’nden yararlanan üniversite öğrencileri hasat sürecinde gönüllü olarak görev alacak. Toplanan sağlıklı ürünler, kurulacak "Kent Manavları" aracılığıyla öğrencilere ve Kent Marketler’den yararlanan ihtiyaç sahiplerine tamamen ücretsiz ulaştırılacak, ayrıca belediyenin Kent Lokantaları'ndaki yemeklerde kullanılacak. Yaz dönemiyle sınırlı kalmayacak merkezde, kışın da lahana, karnabahar ve brokoli yetiştirilerek sürdürülebilir üretim sağlanacak.

Atıl alanlar parça parça halkın hizmetine sunulacak

Dikim töreninde ilk fideleri toprakla buluşturarak projenin startını bizzat veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki tarımsal üretimi ve dayanışmayı büyüteceklerini vurguladı. Atıl alanları üretime kazandırma kararlılığını ifade eden Başkan Eşki, projeye dair açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

“Daha önce 7 tane kent bostanı açmıştık. Şimdi başka bir konseptteyiz. Yakaköy’deki 15 dönümlük arazimizde üretilen ürünleri, üniversite öğrencilerimizin katılımıyla hasat edeceğiz. Kent manavlarımızdan ücretsiz dağıtacağız, kent lokantalarımızda ikram edeceğiz. Buranın dışında daha 90 dönümden fazla alanımız var. Onları da gücümüz yettiğince parça parça değerlendireceğiz. Boşta bir alan, atıl durumda bir gücümüzü bırakmayacak şekilde tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz.”