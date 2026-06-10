İzmir otoyol ücreti söz konusu olduğunda İstanbul ve Ankara çıkışlı yolculuklar arasında ciddi bir makas oluşuyor. Aynı şehre giden iki sürücüden biri yüzlerce lira öderken diğeri binlerce lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. İşte iki güzergahın 2026 yılı güncel maliyet tablosu.

İstanbul İzmir otoyol ücreti 2026'da ne kadar oldu?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu kullanan bir otomobil sürücüsü, Osmangazi Köprüsü dahil tam parkur için tek yönde 2 bin 465 TL ödüyor. Bu tutarın 995 TL'si köprü geçişine ait. Yani gidiş geliş hesabı yapıldığında fatura yaklaşık 4 bin 930 TL'yi buluyor.

Üstelik bu rakama İstanbul içi geçişler dahil değil. Avrupa yakasından yola çıkanlar için 15 Temmuz Şehitler veya FSM köprüsünden 59 TL, Avrasya Tüneli'ni tercih edenler içinse gündüz tarifesinden 280 TL daha ekleniyor.

Ankara İzmir otoyol ücreti neden bu kadar düşük?

Ankara cephesinde tablo bambaşka. Başkentten İzmir'e kesintisiz bir otoyol bulunmadığı için sürücüler ağırlıklı olarak Afyon-Uşak üzerinden ilerleyen devlet yolunu kullanıyor. Bu güzergahta ücretli tek bölüm Turgutlu-İzmir otoyol kesimi ve bedeli sadece 140 TL. Gidiş geliş toplamı 280 TL'de kalıyor.

Bursa üzerinden otoyol ağırlıklı gitmek isteyenler ise Bursa Batı-İzmir arası için tek yönde 1.155 TL ödüyor. Ancak bu rota hem daha pahalı hem de süre olarak avantaj sağlamıyor.

İzmir otoyol ücreti karşılaştırmasında hangi rota kazanıyor?

Rakamlar ortada. İstanbul'dan İzmir'e gidiş geliş otoban maliyeti, Ankara'dan yapılan yolculuğun yaklaşık 17 katına denk geliyor. İstanbullu sürücü konfor ve zamandan kazanırken, Ankaralı sürücü 280 TL ile işini çözebiliyor.

Tabii bu hesaba yakıt gideri dahil değil. Yine de tatil bütçesi yapanların geçiş ücretlerini önceden planlaması, yolda sürprizle karşılaşmamak adına büyük önem taşıyor.