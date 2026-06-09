İzmir’in Bornova ilçesinde, bir alışveriş merkezindeki zincir İskender restoranında meydana gelen korkunç olay, üzerinden aylar geçmesine rağmen ailenin yüreğini yakmaya devam ediyor.

14 Eylül 2025 tarihinde yaşanan bu talihsiz kazada, henüz 2 yaşındaki bir bebek ihmal kurbanı olarak ağır yaralanmıştı.

Kızgın yağ bebeğin üzerine döküldü

Aile, restoranın sunduğu hizmetin bir parçası olarak masaya gelen tereyağı servisi sırasında hayatlarının şokunu yaşamıştı. Garson, kızgın tereyağını dökmek için masaya yaklaştığında, elindeki tavanın sapı aniden yerinden kopmuştu.

İçindeki kaynar yağ, masada oturan 2 yaşındaki bebeğin üzerine dökülmüştü. Olayın sonrasında bebeğin kıyafetlerini apar topar çıkaran aile, çocuklarını Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürmüştü.

Minik M.D'nin yapılan kontrollerde sol dirseği, sol bel kısmı ve arka bacak bölgesinde derin ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edilmişti.

Olay anı kameralara yansıdı

Diğer yandan olay anının restoran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; içerisinde kızgın tereyağı olan tavanın masaya getirildiği, servis esnasında tava sapının kırılmasıyla kızgın yağın Demirkol'un üzerine döküldüğü anlar yer aldı. Olayın sonrasında restoranda yaşanan panik anları da görüntülere yansıdı.