Son Mühür- Yaz ayının gelmesiyle birlikte festivaller ufak ufak başladı. Gençliğin kalbinin attığı Bornova da gerçekleşen festivallerin adreslerinden biri oldu. Bornova Belediyesi tarafından Beşyol Mahallesi’nde düzenlenen Bornova Kiraz Festivali, konserler, halk oyunları gösterileri, çocuk etkinlikleri ve En Güzel Kiraz Yarışması ile büyük ilgi gördü. Bornova Belediye Başkanı Ömer

Eşki de festivale katılarak vatandaşın coşkusuna ortak oldu.

Binlerce vatandaşı bir araya getiren festival Bornova Belediyesi’nin geleneksel hale geldi. Yaz mevsiminin en renkli etkinliklerinden biri olan festival; konserlerden halk oyunlarına, çocuk etkinliklerinden ödül törenine kadar her yaştan Bornovalıya hitap eden zengin programıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Eğlence ve kültür bir arada

Gün boyu süren etkinliklerde hem bölgenin tarımsal üretim gücü hem de kültürel değerleri ön plana çıkarıldı. Festival kapsamında DJ Olcay Fidan performansı, halk oyunları gösterileri ve sevilen sanatçı Gamze Matracı konseri vatandaşlara keyifli saatler yaşattı.

Başkan Eşki festivale ailesiyle katıldı. Eşi Beste Eşki ve oğulları Noyan Volkan ile birlikte üreticilerin stantlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, halaylara eşlik etti.

Minik ziyaretçiler için eğlence dolu alan

Festivalde çocuklar için ayrı bir alan da vardı. Çocuk oyun alanları, yüz boyama etkinlikleri, sosis balon gösterileri, palyaçolar, şişme oyuncaklar ile pamuk şeker ve popcorn ikramları minik ziyaretçilere eğlence dolu bir gün yaşattı.

Yılın "En güzel kirazı" seçildi!

Herkesin gözlerinin orada olduğu En Güzel Kiraz Yarışması’nda üreticiler emeklerinin karşılığını aldı. Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Hakan Çakıcı ile ziraat mühendislerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Birinci Ramazan Kocabıyık, ikinci Mustafa Sert, üçüncü Metin Bahşi oldu. Dereceye giren üreticilere benzinli çapa makinesi, motorlu ilaçlama makinesi ve benzinli motorlu testere hediye edildi.

Anadolu’nun sahip olduğu tarımsal ve kültürel zenginliğin korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Eşki Bornova Belediyesi olarak yerel üretimi destekleyen çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Hakan Çakıcı ise üreticilerin son yıllarda iklim değişikliği ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çekti. Yerel değerlerin korunmasında festivallerin önemine de dikkat çekti.