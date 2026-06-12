Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Avrupa’nın en büyük topraksız tarım üssü İzmir Dikili’de yükseliyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı başkanlığındaki üst düzey bürokrat heyeti, Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’ni (OTB) yerinde inceledi. Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen dev projede altyapı çalışmalarının bu yıl içinde tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

3 milyon metrekarelik alanda teknolojik dönüşüm

Dikili Jeotermal OTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen saha turuna, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Manisa İl Müdürü Mehmet Karayılan ve İzmir İl Müdürü Kahraman Akdoğan da katıldı. Heyet, TUCSAP Projesi kapsamında kurulan tam otomasyonlu seraları gezerek yatırım sürecini mercek altına aldı. Teknoloji en üst seviyede kullanılıyor.

Ziyaretin ardından projenin güncel durumu hakkında heyete detaylı bir sunum yapıldı. Jeotermal kaynakların tarımsal üretimde ısıtma amacıyla kullanılması, enerji maliyetlerini düşürürken sürdürülebilir üretimin de önünü açacak.

Yılda 80 bin ton taş sebze ve meyve üretilecek

Projenin ekonomik ve sosyal boyutuna dair çarpıcı rakamları İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan paylaştı. Toplam alanı 3 milyon metrekareyi aşan bu dev bölge, tamamlandığında tam bir üretim fabrikasına dönüşecek. Akdoğan, tesis faaliyete geçtiğinde yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi yapılacağını açıkladı. Bölgeye adeta bereket yağacak.

"Burası bittiğinde 3 bin 500 ila 4 bin kişiye doğrudan ekmek kapısı olacak. En önemlisi de bu istihdam ordusunun çoğunluğunu kadın çalışanlarımız oluşturacak."

Akdoğan, arazi edinimi, parselasyon ve imar planlarının halihazırda bittiğini hatırlattı. Şu sıralar enerji nakil hatlarının yer değişimi ve altyapı işleri hızla sürüyor. Hedef net: Altyapı 2026 yılı bitmeden tamamlanacak.

Bakanlıktan tam destek

Sahadaki hummalı çalışmayı takdir eden Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, organize tarım bölgelerinin Türkiye’nin gıda arz güvenliği için taşıdığı kritik öneme değindi. Bu tür modern projelerin kırsal kalkınmayı tetiklediğini belirten Bağcı, modern teknolojilerin tarıma entegre edilmesinin verimliliği katlayacağını söyledi. Bağcı, sahada ter döken tüm ekibe ve yatırımcılara teşekkür ederek Ankara'nın desteğinin süreceğini belirtti.

