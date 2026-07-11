Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen kent tarımı projeleri çerçevesinde, ilçenin en büyük üretim alanı olan Doğanlar Kent Bostanı'nda yazlık sebze hasadı yapıldı.

Toplam 278 kadın üreticinin katılımıyla yapılan hasat programında; salçalık ve sofralık domates, biber, patlıcan ve börülce toplandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de alana gelerek kadınlarla beraber ürün topladı ve ilçedeki kent bostanlarının sayısının artırılacağını açıkladı.

"Bu pazarda enflasyon yok"

Bornova genelinde hizmet veren 7 kent bostanında toplam 786 kadının üretim yaptığını belirten Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel üretimin aile ekonomisi üzerindeki katkısından bahsederek,

"Bornova için hasat zamanı. Yazlık ürünlerimizi topladı arkadaşlarımız. Domates, biber, patlıcan; Barış Manço'nun da dediği gibi, ve börülce... Evlere hasatlarımız gidiyor. Daha önce de demiştik; bu pazarda enflasyon yok. Çünkü üretim var." dedi.

"Yaklaşık 3 bin ev hanımımızı kent bostanlarıyla buluşturmuş olacağız"

Belediyenin tarımsal üretim alanlarını büyütme planı kapsamında Karacaoğlan ve Yunus Emre mahallelerinde iki yeni bostanın daha kurulacağı bildirildi.

Bu yeni alanlarla beraber yaklaşık 300 kadının daha üretime dahil edilmesi planlanıyor. Dönem sonu hedeflerinin toplam 20 bostana ulaşmak olduğunu söyleyen Eşki,

"Yaklaşık 3 bin ev hanımımızı kent bostanlarıyla buluşturmuş olacağız. Bornova çok bereketli, çok neşeli, çok mutlu.

Emeği geçen belediye çalışanlarımıza, üretici kadınlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ücretsiz parsel ve eğitim desteği

Doğanlar, EVKA-4, Mevlana, Işıkkent, Pınarbaşı, Altındağ ve Rafetpaşa mahallelerinde olan bostanlarda kadınlara 24 metrekarelik parseller ücretsiz olarak tahsis ediliyor.

Fide desteğinin Bornova Belediyesi tarafından verildiği alanlarda, ata tohumları kullanılarak kimyasal ilaçsız, doğal üretim yapılıyor.

Üretim dönemi öncesinde ise katılımcılara iklim değişikliği, su yönetimi ve verimli tarım teknikleri hakkında teknik eğitimler veriliyor.