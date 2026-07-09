İzmir temsilcisi Altınordu, öz kaynağından yetiştirdiği 21 yaşındaki file bekçisi Arif Şimşir’in Süper Lig ekiplerinden ARCA Çorum FK’ya transferini resmen duyurdu.

7 penaltı kurtararak dikkat çekmişti

Geçen sezon 2’nci Lig’de Altınordu formasıyla 7 penaltı vuruşu kurtararak dikkat çeken 21 yaşındaki file bekçisi, Çorum ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu'dan uğurlama mesajı

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Öz Kaynak Sistemi’mizden (ÖKS) yetiştikten sonra A takımımıza yükselen ve gösterdiği başarılı performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken Arif Şimşir, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK’ya transfer oldu. Arif’e Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Arif Şimşir” denildi.