Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Okullarda ders zili çalarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle 0 ila 14 yaş grubunda olan ve beslenme yetersizliği yaşayan çocuklar için harekete geçti. Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık ile birlikte bu soruna karşı çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir’de Çocuklar ve Gıda Güvenliği Misyon Projesi büyüyor. Proje kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgiler veren Dr. Şık, yetersiz beslenmenin çocukların hayatındaki etkilerine dikkati çekti. Dr. Şık, yetersiz beslenmenin çocukların okul başarısını da etkilediğini ifade etti.

“Eğitim kadar beslenme desteği de sağlanmalı”

Dünyanın yaşadığı Kovid 19 pandemi dönemi sonrası günden güne derinleşen gıda krizine değinen Şık, araştırmaların her üç çocuktan birinin yetersiz beslendiğini ortaya koyduğunu anlattı. Beslenme ve eğitim arasındaki ilişkiye de vurgu yapan Şık, “Elbette öncelikli sorunumuz nitelikli bir eğitim kadar çocukların beslenmesine yönelik desteğin de okullarda sağlanmasıdır. Türkiye'de gelişme çağında olan 0-14 yaş aralığında 19,5 milyon çocuk yaşıyor. Bu yaş grubu, yetersiz beslenmenin olumsuz etkilerine maruz kalabilecek en hassas gruptur. Açlık ve yetersiz beslenme, çocuklarda sadece büyümeyi ve gelişmeyi etkilemez; toksik kimyasalların vücuda daha çok sirayet etmesine, daha çok emilmesine yol açar. Bu da hem sağlığı etkiler hem de okul başarısını çok ciddi şekilde geriletir” dedi.

“İzmir Büyükşehir kıymetli çalışmalar yapıyor”

Yetersiz beslenmeyle mücadele karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de kıymetli bir çalışmaya imza attığını ifade eden Şık, “İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu açıdan son derece kıymetli çalışmalar yapıyor. Kantini bulunmayan, gıdaya erişimin en zor olduğu yedi okulda her gün çocuklara yaklaşık 2 bin gıda paketi ulaştırılıyor. Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okullara günde 2 bin 500; dezavantajlı bölgelerdeki 12 dayanışma noktasında ise 3 bin 500 kişilik sıcak yemek sağlanıyor. Süt Kuzusu Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaşındaki çocuklarına ayda sekiz litre süt desteği veriliyor. Bunun yanı sıra belediyenin Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde günde üç öğün beslenme desteği veriliyor. Üniversite öğrencilerine altı noktada her gün 4 bin kişilik yiyecek desteği sunuluyor. Bu gibi desteklerin yanı sıra eğitim ve bilgilendirici çalışmalar da yoğun bir şekilde yürütülüyor” diye konuştu.

Hem eğitim hem de uygulama yapılacak

Çocuklar ve Gıda Güvenliği Misyon Projesi hakkında da bilgiler veren Şık, şu açıklamalarda bulundu: “Belediyede gıda ve beslenme desteği çalışmalarını sürdüren çok sayıda birim var. Bu birimlerle koordineli şekilde çalışıyoruz. ‘Kreş, yurt, yemekhane, ev gibi beslenme yapılan alanlarda çocukların büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyen zehirli kimyasal maddeleri mutfak uygulamalarıyla azaltabilir miyiz’ sorusu ile hareket ediyoruz. Mutfakta kullandığımız her türlü araç gereçte toksik kimyasal yükü olabildiği kadar azaltan, buna maruziyeti engelleyen malzemelerden oluşan mutfaklar oluşturmalıyız. ‘Belirli pişirme teknikleri ya da yiyecek hazırlama teknikleriyle gıdalardaki pestisitler, ağır metaller gibi çocuk gelişimini olumsuz etkileyen toksik maddeleri azaltabilir miyiz’ sorusuna yanıt üretmeye çabalıyoruz. Belediyenin toplu beslenme yapılan yerlerinde bu maruziyeti nasıl azaltacağımıza ilişkin önerileri önümüzdeki aylarda hayata geçireceğiz. Bununla ilgili de Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde halkın erişimine açık bir rehber kitapçık yayınlayacağız. Ayrıca çocuk sağlığı için çok büyük bir tehdit olan aşırı işlenmiş gıdalara ilişkin de farkındalığı artırmak amacıyla rehber kitapçık hazırlayacağız. Bunun yanı sıra eğitim ve uygulama çalışmaları düzenleyeceğiz.”