İzmir Bornova’da 2006 yılının bir bayram sabahı bakkala gitmek için evden çıkan 21 yaşındaki Semih Dizbay, bir daha geri dönmedi. Aylar süren arayış, 2008 başında ormanlık alandan gelen acı haberle noktalandı. Dizbay’ın cansız bedeni bulunduğunda, fail ya da failleri yakalamak için amansız bir adli süreç başladı. Şüpheler, cesedin bulunduğu yere birkaç yüz metre mesafedeki at çiftliğinde çalışan Muharrem H. üzerinde yoğunlaştı.

Aradan geçen yıllar, mahkeme salonlarında adeta bir yılan hikayesine dönüştü.

Mahkumiyetten özgürlüğe uzanan çıkmaz

Dava süresince sanıklar delil yetersizliği gerekçesiyle iki kez beraat etti. Ancak dosya her defasında Yargıtay’dan geri döndü. Takvimler 31 Mart 2023’ü gösterdiğinde İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi nihai kararını verdi: Muharrem H. için müebbet hapis.

Ceza, üst mahkemelerce de oy çokluğuyla onandı. Artık adalet yerini buldu sanılıyordu. Parmaklıklar ardındaki Muharrem H. için umutlar tükenmek üzereydi. Tam bu noktada, savunma kanadı çok kritik bir hukuki boşluğu fark etti.

"Cinayet gününü kanıtlayacak tek bir delil yok"

Muharrem H.’nin avukatı Ozan Dora, olağanüstü kanun yolunu işleterek adeta adli bir hamle yaptı. Dosyada maktulün tam olarak kaybolduğu gün öldürüldüğünü ispatlayan somut hiçbir veri yoktu. Şüphelerle dolu bir ceza kararı, hukukun en temel ilkesine aykırıydı.

İtirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dosyayı sil baştan inceledi. Vardıkları sonuç ise ilk derece mahkemesinin kararını yerle bir etti: Suçun sanık tarafından işlendiğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmuyordu.

İnfaz durduruldu, sanık tahliye edildi

Genel Kurul, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesini işleterek Muharrem H.’nin beraat etmesi gerektiğine hükmetti. Kararın ardından cezaevindeki sanığın infazı durduruldu ve tahliyesi sağlandı.

Kararı değerlendiren Avukat Ozan Dora, hukuki mücadelenin önemine dikkat çekti:

"Kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı olağanüstü kanun yollarına başvurunun ne kadar hayati olduğunu bu olayda bizzat yaşadık."

Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade edildi. 18 yıl önce işlenen cinayet ise ardında hala cevap bekleyen karanlık sorular bırakarak sil baştan görülmeye başlanacak.

