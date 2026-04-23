Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın makam odasında bu kez alışılmışın dışında cıvıl cıvıl bir hareketlilik oldu. Başkan Yıldız 23 Nisan'ın bu özel günün ruhuna yakışır hamle yaparak koltuğunu tek bir çocuğa değil tam üç fidan gibi gence birden bıraktı. TAKEV’den 9 yaşındaki Berk Güray ile Mehmet Hikmet Kaşerci Ortaokulu’nun pırıl pırıl öğrencileri Ada Ekici ve Kemal Asaf Bağatır başkanlık koltuğuna oturup kentin geleceğine dair büyük cümleler kurdular.

Hayaller sınır tanımıyor

İnsan izlerken duygulanmadan edemiyor çocuklar o koltuğa oturduğunda sadece temsil yapmıyorlar aslında bize nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini anlatıyorlar. Mesela Berk Güray’ın o kendinden emin duruşu... Atatürk’e duyduğu minneti dile getirirken sanki yılların siyasetçisi gibiydi.

Ada Ekici ise konuyu doğrudan güvenliğe getirdi ki haksız da sayılmaz. "Mavi Şeritli Güvenli Yollar" projesinden bahsederken gözlerindeki heves net bir şekilde görülüyordu. Parkların aydınlık yolların çocuklar için özgür olduğu bir Çiğli hayali, aslında hepimizin ortak özlemi olarak yorumlandı. Kemal Asaf da boş durmadı teknolojiyi arkasına alıp yapay zeka destekli güvenlikten ve güçlü bir altyapıdan dem vurdu. Gençlerin vizyonu bazen yetişkinlerin ajandalarından çok daha ileride.

"Gelecek emin ellerde" demek az kalır

Başkan Yıldız’ın çocuklarla sohbet ederken yüzüne yansıyan o samimi gülümseme her şeyi özetliyordu aslında. Meclis’in açılışının 106. yılına girerken çocukların sadece "yarın" değil "bugün" olduğunu hatırlatmak kıymetli bir duruş. Yıldız’ın da dediği gibi bu çocukların hayalleri belediyenin asıl yol haritası olmalı.

Açıkçası Berk, Ada ve Kemal Asaf’ın o koltukta sergilediği performans bize geleceğin Çiğli’si için umut aşıladı. Onlar hayal kuracak bizler de o hayalerin peşinden gideceğiz. Bayramın coşkusu Çiğli'de şimdiden tüm sokakları sarmış durumda.

