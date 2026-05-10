İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi’nde, belediyenin hazırladığı imar planı revizyonu mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

6188 ve 6189 sokak civarında yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 40 yıllık evlerinin mülkiyet haklarının korunmadığını savunuyor. Yeni planla birlikte bölgenin ticari alana dönüştürülmek istendiğini ve yüksek oranlarda kesinti yapılacağını öğrenen mahalleli, bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Evler kağıt üzerinde bahçe görünüyor

Mahalle sakinlerinin en çok şaşırdığı nokta, yapı kayıt belgeli ve vergisi ödenen evlerinin planda "şeftali bahçesi" veya "boş parsel" olarak nitelendirilmesi oldu. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) adı altında %44,42 oranında bir kesinti öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan mahalleli, 1984 yılındaki imar affından yararlanmış iki katlı binalarının yok sayıldığını ifade ediyor. İlayda Aygündüz, revizyon çalışmasına zemin hazırlamak için binaların vasfının kağıt üzerinde değiştirildiğini, nerede olduğu bilinmeyen şeftali bahçeleri üzerinden plan yapıldığını belirtti.

"Müteahhitler aracılığıyla tehdit ediliyoruz" iddiası

Bölgenin Forum Bornova, Ege Üniversitesi ve ilçe merkezine yakınlığı, mülk sahipleri üzerinde büyük bir rant baskısı oluşturmuş durumda. Mahalle sakinlerinden Sait Armağan, bazı müteahhitlerin belediye adına geldiklerini iddia ederek kendilerini 1+1 dairelere zorladıklarını söylüyor. Armağan, "Buraları dişimizle tırnağımızla yaptık. Şimdi ise ya bu teklifi kabul edin ya da burayı terk edin diyerek üstümüze çökmeye çalışıyorlar" sözleriyle yaşadıkları baskıyı anlattı. Mağduriyetin giderilmemesi halinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı da eklenen notlar arasında.

"Yazık günah değil mi?"

Mağdur olduğunu belirten 78 yaşındaki Kanpolat Kushan, 35 yıllık memuriyet birikimiyle bu evi alabildiğini hatırlattı. 2018 yılında 25 bin lira ödeyerek yapı kayıt belgesi aldığını söyleyen Kushan, kalabalık ailesinin 1+1 daireye sığdırılmak istenmesine sert tepki gösterdi. 300 haneyi ve yaklaşık 600 kişiyi ilgilendiren bu planın iptali için yüzlerce teknik itiraz dilekçesi toplandı.

