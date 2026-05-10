Son Mühür/ Beste Temel- Bornova’da bu pazar, Anneler Günü vesilesiyle kelimenin tam anlamıyla bir sevgi seli yaşandı. İzmir-Manisa yolu üzerindeki o meşhur Yörük Obası’nda kurulan kahvaltı sofralarıyla başlayan gün, kentin dört bir yanına yayılan duygusal buluşmalarla devam etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki, sabahın erken saatlerinden itibaren annelerle bir araya gelerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. Masalarda sadece çay kokusu değil, annelerin o bitmek bilmeyen fedakarlık hikayeleri de vardı.

Başkan Eşki'den Anneler Günü mesajı

Kutlamalar kahvaltıyla sınırlı kalmadı. Atatürk Mahallesi’ndeki Pembe Köşk Huzur Evi’ne yapılan ziyaret, günün en dokunaklı anlarından biriydi.

Başkan Eşki, burada kalan annelerle tek tek ilgilenip ellerini öperken, onlara Bornova Belediyesi’nin Atık Sanat Atölyesi’nde binbir emekle hazırlanan özel hediyelerden takdim etti. Büyüklerimizin duasını almanın her şeyden kıymetli olduğunu hatırlatan Eşki, annelerin toplumun gerçek harcı olduğunu ve sosyal projelerle onların hayatına dokunmaya devam edeceklerini bir kez daha söyledi.

Miniklerden etkileyici gösteri

Öte yandan, belediyenin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde sahnelenen gösteriler izleyenlerin boğazını düğümledi. Miniklerin anneleri için hazırladığı o sürpriz danslar ve şarkılar, salondaki herkesi hem gururlandırdı hem de ağlattı.

Başkan Ömer Eşki, çocukların huzurla büyüdüğü bir kent hayalinin en büyük motivasyonu olduğunu söylerken, annelerin yüzündeki ufacık bir tebessümün bile dünyalara bedel olduğunun altını çizdi.