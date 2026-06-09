Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda yaşanan değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahipleri ise günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “Benzin litre fiyatı kaç TL oldu?”, “Motorin fiyatları ne kadar?” ve “Akaryakıtta güncel fiyatlar nasıl?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ile motorin fiyatları kaç liradan satılıyor?

İzmir akaryakıt fiyatları 9 Haziran 2026

Benzin litre fiyatı: 64.20 TL

Motorin litre fiyatı: 67.72 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

Diğer şehirlerde fiyatlar

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.97 TL

Motorin litre fiyatı: 66.33 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.82 TL

Motorin litre fiyatı: 66.20 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.92 TL

Motorin litre fiyatı: 67.45 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL