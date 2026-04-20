Son Mühür/ Merve Turan- Bornova’da kadın emeğini ekonomiye katkı sağlamak, birlik ve beraberliği sürdürmek için Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, yeni bir başlangıcın sinyalini verdi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen olağan genel kurulda, üyeler hem önceki dönemin değerlendirmesini yaptı hem de kooperatifi ileriye götürecek ekibi seçti. Salonun dolup taştığı toplantıda, kadınların yerel ekonomideki yeri tekrar kendini gösterdi.

Hürriyet Yıldız tekrar koltuğuna geçti

Seçim sonuçlarına doğrultusunda, görevini sürdüren başkan Hürriyet Yıldız üyelerin desteğini arkasına alarak tekrar başkanlık koltuğuna geçti.

Yıldız’ın güvenini yenilediği genel kurulun misafirleri içerisinde, kadın kooperatifçiliği simge isimlerinden biri olan Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Sibel Uyar da bulunuyordu.

Yeni yönetim kurulunda Necla Çoral ve Ayşe Kayalı asil üye olarak görev üstlenirken; Serpil Akbaba, Zerrin Aybertürk ve Türkan Binici yedek üyeler olarak listeye dahil oldu.

İsimler de belli oldu

Kooperatifin işleyişi ve şeffaflık düzeyini kontrol edecek denetim kurulunda da isimler kesinleşti. Emine Özcan Ova ve Esra Kavuşan denetim kurulunun asil üyeleri olurken, Feryat Dinler ile Maviş Akgün yedek üyeler olarak seçildi.

Aynı zamanda, kooperatifin üst birlik olan Simurg Kadın Kooperatifi Birliği’ni temsil edenler de belirlendi. Birlik asil üyeliklerini Duygu Kayalı ve Serpil Akbaba üstlenirken, Hürriyet Yıldız ve Necla Çoral yedek temsilci olarak görev alacak.