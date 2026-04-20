Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV'de yayımlanan Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programının bugünkü konuğu Birleşik Kamu İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü oldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylara ilişkin neden ve nasıl önlenebileceğinin konuşulduğu programda Barış Düdü:

"Bu iş sistemsel çözülecek bir şey. Hayat sevgisi olmayan, öz benliğine saygısı olmayan yaşamın içerisindeki var olan şeylere sevgisi olmayan, bunları gördüğünde içinde bir şeyler doğmayan, kişilik yani sanatsal, şiir, edebiyat vb. görsel benliği gelişmemiş, bir ağaca kıyılırken sanki kolu kopuyor gibi hissetmeyen bir nesil yetiştirirsek olmaz. Kafadaki nesil dindar ve kindar nesil. Biz insanların inançlarıyla ilgilenmiyoruz. İnsanlar inandığını yaşasın ancak siz bunu buraya sıkıştırırsanız o zaman fecaat ortaya çıkar. Bu yoz, insanın öz benliğini geliştirmeyen müfredatlarla, bugün en basit okulumuzda 7-8 saat din dersi var. Bugün MESEM'ler bile 2 saat din dersi görüyorlar. Çocuklar zaten 10 saat ders alıyorlar." dedi.

"Konu sadece iktidara bağlı!"

Yaşanan olayların sorumlusunun iktidar olduğunu dile getiren Düdü; "Bir sorumlu vardır. Konu sadece iktidara bağlı. RTÜK denen kurumun başında atamayı iktidar yapıyor. Dönelim bakalım gerçekten bir şeyi temsil eden anlayışlar bazen o şeyi çok daha fazla dejenere ediyorlar. Anadolu'da büyüdük hepimiz. Büyüklerimiz dinimizi kişiliğimizi davranışlarımızı öğretirken sorardık; 'Ben de cennete gider miyim?' diye. Yoldaki bir taşı alıp kenara koyarsan ona bir kişinin takılmasını engelersen gidersin deniyordu. Bizim aradığımız şu, eğitim sistemi derhal revize edilmeli, okul binaları revize edilmeli, okulların içerisindeki sanat ve spor aynı zamanda bilişim, uygulama derslerinin saatleri artırılmalı. Bunlar kesinlikle çocuklara hem yetenek kazandıran hem de kişilik kazandıran dersler. Bunları yok sayamazsınız." ifadelerinde bulundu.

"PDR kadroları yetersiz!"

PDR kadrolarına da değinen Düdü: "Bu kadro yetersiz olduğu hatta birçok okulda olmadığı gibi başka bir sorun daha var. Bu arkadaşlarımızın aldığı kararlar uygulanmıyor. Veliler tarafından baskı uygulanarak tutulan tutuklar kaldırılmaya işlem yaptırılmamaya çalışıyor. Çok inatçı bir PDR öğretmeniyle karşılaşırsak çocuğu okuldan alıp başka okula taşıyor. O öğretmen tehdit ediliyor. Siz bir rehber öğretmenin tespitini, olması gerekeni yaşanan olaydaki gibi tespit edilmesi gibi yok sayılmaması gerekiyor. Oradaki babanın çok çelişkili açıklamaları var. Türkiye'deki en zor mesleklerden biri polislik. Şimdi okulun önüne koydular. Mesai saati kavramı yok bu insanların. 16 saat-18 saat çalışıyorlar. Bir emirle kalkıp gidiyorlar. Ve okulda en çok yardımcı olmaya çalıştığımız, desteklediğimiz polis çocukları." diye ekledi.

"Eğitimdeki sıkıntı büyük"

Eğitimdeki sıkıntıların küçümsenmeyecek derece olduğunu söyleyen Barış Düdü şu ifadelerde bulundu: "Eğitim sisteminde büyük bir sıkıntı var. Yapılması gerekenleri sıralarsak birincisi en önemlisi sistemsel bir değişiklik. Eğitim sisteminin içeriği, yapısı geçmişteki tecrübelerimize doğru geri döndürülmek zorunda. Okullar işleyen üreten yerler haline gelmesi gerek. İkincisi; öğretmenler üzerindeki baskıyı ve mobbingi derhal ortadan kaldıracağız. Okullardaki çalışma huzurunu bozan liyakatsız atama biçimlerini kaldıracağız. Yine çok acil olarak okullarımızda çalışan düzenli çalışan bir güvenlik personeli muhakkak olacak. Aynı Hababam Sınıfı'ndaki gibi. Okulda daimi çalışan, çocukları tanıyan, pedagojik olarak gelişim göstermiş, okulun ve çevrenin ruhunu bilen bir güvenlik görevlisi olacak. Yine okullarımızın içerisinde kadrolu temizlik görevlileri olacak. Bu kişilerden kaynaklı şiddet ve taciz olayları da yaşadık. Bunlar derhal okullarımızda sağlanmak zorunda."

Destek çağrısı!

"Hep birlikte bir söz verdik; bundan sonra halkımız İzmir'den başlayarak Anadolu'ya bir ışık gibi yayılsın. Bizi sokakta gördüğünüz zaman bizim yanımıza gelin, grubumuza katılın, el sallayın, alkışlayın. Biz anarşist değiliz. Destek olun. Yusuf Tekin istifa diye her gün söylüyorum ama bu bizim talebimiz gibi kalmasın. Binler, on binler olalım. Halkla birlikte el ele bu işleri çözeceğiz."