Ünlü oyuncu, ABD yapımı bir projede başrol üstlenen ilk Türk oyunculardan biri oldu. Suç ve komedi türündeki Amerikan dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Boran Kuzum’un yer aldığı yapım, Netflix platformunda yayınlandı.

Boran Kuzum Big Mistakes dizisinde hangi karakteri oynuyor

Dizinin adı Big Mistakes. Türkiye’de ‘Büyük Hatalar’ adıyla geçtiğimiz gün izleyiciyle buluştu. Boran Kuzum dizide Yusuf karakterini canlandırıyor. Yusuf, Türkiye’den Amerika’ya hayallerle gelen ancak kendini Rus mafyasının içinde bulan bir karakter. Farklı karakterlerin iç içe geçtiği kaotik bir dünyada hem aksiyon hem de mizah unsurları aynı anda işleniyor.

Yapımın yaratıcısı ve başrol oyuncularından biri Emmy ve Altın Küre ödüllü Dan Levy. Kadroda Rachel Sennott da yer alıyor. Kuzum, Dan Levy ve Rachel Sennott gibi isimlerle birlikte çalışarak uluslararası bir projede deneyim kazandı.

Boran Kuzum kariyeri ve son projeleri

2011 yılından bu yana oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Boran Kuzum, pek çok dizi, sinema ve internet projesinde yer aldı. Vatanım Sensin dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan oyuncu, en son Kimler Geldi Kimler Geçti adlı internet dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Kuzum, yeni dijital platform projeleriyle kariyerini sürdürüyor. Big Mistakes, Netflix’in Amerika Birleşik Devletleri için çekilen yapımlarından biri. Suç ve komedi temalarının derinlemesine işlendiği dizide başrol oynaması, Kuzum’un kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Boran Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisi hakkında detaylar

Big Mistakes, Türkiye’den gelen bir karakterin Amerikan suç dünyasındaki macerasını mizahi bir dille anlatıyor. Yusuf karakteri üzerinden kültür çatışması, kimlik arayışı ve hayatta kalma mücadelesi işleniyor. Dizi, klasik gangster anlatılarını komedi unsurlarıyla harmanlıyor.

Boran Kuzum’un bu projede yer alması, Türk oyuncuların Hollywood yapımlarındaki görünürlüğü açısından da dikkat çekici. Emmy ödüllü bir ekiple çalışması ve başrolde yer alması, oyunculuk dünyasının uluslararası açılımına örnek gösteriliyor.