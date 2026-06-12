SON MÜHÜR7cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Belediye başkanı Erhan Kılıç, eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, çok sayıda belediye personeli ile iş insanının bulunduğu 42 kişi tutuklanmıştı. Hakkında birden fazla suçlama bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Duman, cezaevinden avukatları aracılığıyla yayımladığı mesajda, 'Hesap veremeyeceğim, büyük Buca aileme karşı mahcup olacağım hiçbir işin içinde yer almadım. Boğazımdan tek bir haram lokma geçmedi' açıklamasına karşılık soruşturma dosyasına çok konuşulacak imar skandalı girdi.

3 Kat Usulsüz İddiası

Asıl mesleği mimarlık olan ve belediye başkanı seçilmeden önce ilçede müteahhitlik faaliyetleri yürüten Görkem Duman’ın ticari ortaklıkları mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan gizli tanık beyanlarına göre usulsüzlük iddiasının adresi Buca Kocatepe Mahallesi, Şehit Er Mehmet Çağlar Caddesi üzerindeki 585 metrekarelik arsa oldu. İddiaya göre, söz konusu bölgenin imar planlarında en fazla 2 kat izin hakkı bulunmasına rağmen, projenin mimarı ve kat karşılığı müteahhit ortağı olan Görkem Duman, imar mevzuatını hiçe sayarak binaya usulsüz şekilde 3 kat daha fazladan çıktığı iddia edildi. Blok halinde yükselen yapı, hiçbir çekme kat kuralına uyulmadan zemin + 4 kat olmak üzere toplamda 5 katlı lüks yurt binasına dönüştürüldü.

Erhan Kılıç Döneminde mi Göz Yumuldu?

Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise zamanlama oldu. Görkem Duman’ın ortağı olduğu bu kaçak yapının yükseldiği dönemde, şu an aynı yolsuzluk ve rüşvet dosyasında 'suç örgütü yöneticisi' olmak iddiasıyla tutuklu bulunan eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç görev yapıyordu. Savcılık, imar planı katledilerek yükselen bu binaya o dönemki belediye yönetimi tarafından hangi idari imtiyazlarla göz yumulduğunu ve ruhsatlandırıldığını inceliyor.

Öğrenci Yurdu Diye Başladı Huzurevine Dönüştürüldü

Projeyle ilgili adliye ve emniyet birimlerini harekete geçiren en şüpheli durum ise binanın fonksiyonel değişimi oldu. Üniversite yerleşkelerine yakınlığı nedeniyle ticari getirisi yüksek olan bu binanın ilk olarak 'Öğrenci Yurdu' konseptiyle tasarlandığı ve ruhsat işlemlerinin bu yönde yürütüldüğü belirlendi. Ancak inşaatın bitimine yakın, ani bir operasyonla binanın yönü değiştirildi ve dış cephesine 'Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi' ilanı asıldı. Yargı kaynakları, öğrenci yurdu projesinden son anda neden vazgeçildiğini, imar yönetmeliklerindeki sosyal tesis ve bakım merkezi boşluklarından yararlanılarak fazladan çıkılan 3 kaçak katın kamufle edilip edilmediğini çok yönlü olarak soruşturuyor.