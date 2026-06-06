Bodrum İzmir otobüs saatleri, sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar geniş bir aralığa yayılıyor. Yolcular hem gündüz hem de gece kalkışlı seferler arasından kendilerine uygun olanı seçebiliyor.

Bodrum İzmir otobüs saatleri ve seferler

Hatta Pamukkale, Metro, Kale, Villa Seyahat ve Balıkesir Uludağ gibi pek çok firma çalışıyor. Seferler ağırlıklı olarak Bodrum Otogarı'ndan kalkıyor; Yalıkavak, Turgutreis, Gündoğan ve Güvercinlik gibi noktalardan binme imkanı da bulunuyor.

Güncel kalkış saatleri yoğunluğa ve sezona göre değiştiği için en doğru bilgi, firmaların kendi sitelerinden ya da çevrim içi bilet platformlarından alınabiliyor. Özellikle yaz aylarında talebe bağlı olarak ek seferler de açılıyor.

Bodrum İzmir otobüs yolculuğu kaç saat sürer?

Bodrum İzmir arası otobüsle ortalama 3 ile 4 saat arasında tamamlanıyor. En kısa sefer yaklaşık 2 saat 50 dakika sürerken, güzergaha ve mola sayısına göre bu süre uzayabiliyor. Otobüsler genellikle Milas ve Söke üzerinden ilerleyerek İzmir Otogarı'na ulaşıyor.

İzmir Otogarı, Bornova'daki Işıkkent bölgesinde bulunuyor. Buradan metro, İZBAN ve ESHOT hatlarıyla şehir merkezine kolayca bağlanmak mümkün.

Bodrum İzmir otobüs bileti kaç TL?

Bilet fiyatları firmaya, sefer saatine ve sezona göre farklılık gösteriyor. Güncel verilere göre Bodrum İzmir otobüs bileti 500 TL civarından başlıyor. Erken rezervasyon yapanlar ve akşam seferlerini tercih edenler genellikle daha uygun fiyatlara ulaşabiliyor. Bilet almadan önce birkaç firmayı karşılaştırmak avantaj sağlıyor.

Bodrum İzmir otobüs firmaları hangileri?

Güzergahta Pamukkale Turizm, Metro Turizm, Kale Seyahat, Villa Seyahat, Balıkesir Uludağ ve Çanakkale Truva gibi firmalar hizmet veriyor. Çoğu otobüste koltuk arkası ekran, Wi-Fi, USB şarj ve ikram servisi gibi olanaklar sunuluyor. Sefer öncesinde firmaların sunduğu hizmetleri kontrol etmek konforlu bir yolculuk için faydalı.