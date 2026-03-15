Son Mühür- Bir zamanlar çölün ortasındaki saklı cennet olarak nitelendirilen Dubai'nin bugünlerde geldiği nokta daha çok hayalet kent tanımlamasına uyuyor.

İngiltere'nin köklü gazetesi Daily Mail'in, ''Dubai bitti'' manşetiyle yansıtığı trajedinin altında, Orta Doğu'yu saran savaş ateşinin en çok yara açtığı yerlerden biri olarak Dubai'yi öne çıkarıyor.

Wall Street Journal ise, ''Dubai, "Orta Doğu'da değilsin" inancını satarak büyüyen bir ekonomi kurdu. Bu, cennet gibi bir yanılsamaydı'' hatırlatmasında bulundu.



Bu çöküş geçici değil...



X'in Türkiye avukatı da olan vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak, ''Dubai'deki bu çöküş geçici değil. Bu, Türkiye için önemli bir fırsat'' mesajıyla Dubai'nin yaşadığı kaosun Türkiye için fırsat kapısı olabileceğine işaret etti.

''Oraya dışarıdan giden insanların hiçbirinin oraya özel bir bağlılığı yok. Para ve yatırım orada rahat ettirildiği için, bir erişkinler Disneyland'ı kuruldu.



Dubai tam bir başyapıt idi...



Spor hocasından masözüne, dansçısından şamanına, şefinden sommelier'ine, herkes rahat ettirilen ve daha akacak yer arayan paranın etrafındaki pozisyonunu aldı. Paranın rahat etmesindeki zirve noktası, "öngörülebilirlik" unsurudur. Dubai bu konuda tam bir başyapıt idi. Ancak şimdi para sahiplerinin her şeyden evvel ve ilk olarak arayacakları unsur olan "güvenlik" unsuru yerle bir oldu'' diyen Gönenç Gürkaynak,

''Uçağa bir yerlerden binip nerede indiklerini tam olarak düşünmeyen, iner inmez etraflarındaki Rolls-Royce sayısının çokluğundan, sushi üzerindeki havyardan ve şehrin ışıklarından ilham alan insanlar, üzerlerinden geçen füzelere bakarken, Ortadoğu'nun göbeğinde olduklarına uyandılar.



Uyananı uyutmak zordur...



Bir defa uyananı geri uyutmak zordur. Işte burada Türkiye'nin önündeki fırsat devreye giriyor. Ilk acil çıkış anında global şirketler üst düzey beyaz yakalı pozisyonları için Dubai yerine İstanbul tanımlamaya başladılar.

Bu, mal ve hizmetlerin sunumunda Türkiye'yi önceliklendirtmek için çok büyük bir fırsattır. Arananın ne olduğunu ise söylemiştim: öngörülebilirlik'' hatırlatmasında bulundu.

İran'ın fize, balistik füze ve dronlarla hedef aldığı kentte bugüne kadar Dubai'nin International Finance Centre (DIFC) finans merkezi, havalimanı ve aralarında ikonik Burj Al Arab'ın da olduğu gökdelenler vuruldu.

Dubai balonu patladı...



''Dubai balonu bir patladı pir patladı'' hatırlatmasında bulunan Dr. Ali Demirdas, ''Batılı bankalar ve finans şirketleri ülkeyi terk ederken emlak piyasası çöküşte.

Sudan, Libya ve Suriye’nin ahı çıkmaya başlıyor!'' ifadesiyle yaşamnan tabloya dikkat çekti.



Dubai'de panik havası...



İngiliz Guardin gazetesinin haberine göre Biri İngiliz turist ve 21 kişi, İran füzeli saldırılarının videolarını çekmek veya paylaşmakla suçlanarak Dubai'de dava edildi.

BAE siber suç yasaları, "kamu güvenliğini bozabilecek" içerikleri yasaklıyor.

Videoları yeniden paylaşmak veya yorum yapmak bile suçlamalara yol açabilir.

Cezalar, 2 yıla kadar hapis, 20.000–200.000 AED para cezası ve yabancılar için sınır dışı edilme cezalarını içerebiliyor.