Son Mühür - Fenerbahçe’nin Alanyaspor’dan büyük beklentilerle transfer ettiği Oğuz Aydın, sarı-lacivertli ekipte beklentilerin gerisinde kalarak gözden düşen isimler arasında yer aldı. Genç futbolcunun son dönemdeki performansı hayal kırıklığı yarattı.

12 dakika forma giyebildi

2024 yaz transfer döneminde Galatasaray ile yaşanan rekabetin ardından Fenerbahçe’ye katılan Oğuz Aydın, beklentilerin gerisinde kaldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu teknik heyetin planlarında geri planda kalırken, 2026 yılında yalnızca iki maçta süre bulabildi. Samsunspor karşısında 1 dakika, Karagümrük maçında ise 11 dakika oynayan Aydın, toplamda sadece 12 dakika sahada kaldı.

2026 Dünya Kupasını göremeyebilir

Oğuz Aydın için 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda ortaya çıkan tablo endişe yaratıyor. Düzenli forma şansı bulamaması, hem performansını hem de milli takım ihtimalini olumsuz etkiliyor. Fenerbahçe’de rekabette geri planda kalan genç oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, yeniden çıkış arayışında olduğu ifade ediliyor.