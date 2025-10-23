İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi’nde (Knesset) Batı Şeria’nın ilhak edilmesine ilişkin yapılan oylamayı sert sözlerle eleştirdi. Netanyahu, muhalefetin bu adımı, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in İsrail ziyareti sırasında kasıtlı olarak gündeme getirdiğini savunarak oylamayı “siyasi provokasyon” olarak değerlendirdi.

Netanyahu: “Likud’un desteği olmadan tasarıların geçme şansı yok”

ABD’den gelen diplomatik tepkilerin ardından açıklama yapan Netanyahu, söz konusu yasa tasarısının Likud Partisi ve koalisyon ortakları tarafından desteklenmediğini vurguladı.

Başbakan, “Likud’un desteği olmadan bu tasarıların geçme şansı yok” diyerek oylamanın hükümet politikasıyla ilgisi olmadığını belirtti. Netanyahu, muhalefetin bu hamlesinin “ABD-İsrail ilişkilerini zedelemeyi hedefleyen kasıtlı bir girişim” olduğunu ifade etti.

Batı Şeria oylaması Vance ziyareti sırasında yapıldı

İsrail Meclisi’nde yapılan oylama, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in İsrail ziyaretiyle eş zamanlı gerçekleşti. Bu durum, Washington yönetiminin tepkisini çekti.

Oylamada, işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmen ilhak edilmesini öngören yasa tasarısı 24 “hayır” oyuna karşı 25 “evet” oyu ile ön onay aldı.