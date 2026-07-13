Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin il yönetimindeki kritik bir değişimi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Genel merkezle yapılan istişareler neticesinde, Sağlık Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı koltuğuna Mehmet Kaya oturdu.

İzmir Sağlık politikalarında kan değişimi

Siyaset kulislerinde bir süredir konuşulan görev değişimi resmiyete kavuştu. Bilal Saygılı'nın paylaştığı bilgilere göre, bu atama doğrudan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Halit Yerebakan'ın tensipleriyle, yani onayıyla gerçekleşti. İzmir teşkilatı, sağlık vizyonunu yeni dönemde Mehmet Kaya'ya emanet etme kararı aldı.

Yakup Karaca'ya teşekkür mesajı

Görevi devreden isim ise Yakup Karaca oldu. İl Başkanı Saygılı, bayrağı devreden Karaca’yı unutmadı. Paylaşımında, Karaca’nın bugüne kadar sergilediği özverili çalışmalara ayrı bir parantez açtı ve kendisine teşekkürlerini iletti. Teşkilat içi vefayı ön plana çıkaran bu açıklama, partililer tarafından olumlu karşılandı.

Yeni dönem, yeni hedefler

İzmir, sağlık yatırımları ve politikaları açısından her zaman stratejik bir merkez. Mehmet Kaya’nın bu zorlu koltukta nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu. Başkan Saygılı, yeni yardımcısına "muvaffakiyetler" dileyerek hedeflerin büyüklüğüne işaret etti. Ankara ile tam koordinasyon halinde yürütülen bu hamle, AK Parti İzmir teşkilatının sahadaki dinamizmini artırmayı hedefliyor. Kollar sıvandı. Gözler şimdi yeni başkan yardımcısının atacağı ilk adımlarda.