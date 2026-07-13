2'nci Lig'e katılmama kararı alması sebebiyle küme düşürülen Altınordu'da, sözleşmesi süren oyuncuların transferi için hareketlilik başladı.
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, takımdan ayrılacak profesyonel oyuncuların transferi konusunda aynı ligde yer alan Aliağa FK ile temasa geçtiği iddia edildi.
Kırmızı-lacivertli ekipte sözleşmesi biten isimlerle yollar ayrılırken, kontratları devam eden kaleci Efe Kaan, stoperler Bilal, İlker, Birhan, sol bek Alperen, orta saha oyuncusu Tugay ve kanat oyuncuları Furkan Emin, Sercan ve Arif Asaf kulüp arayışında.
Aliağa FK'da teknik direktör Namet Ateş oldu
Yeni dönemde genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan Aliağa FK'da teknik direktörlük görevine, geçen sezon Altınordu'yu çalıştıran Namet Ateş getirildi.
Yeni yapılanma doğrultusunda, genç teknik adamın eski öğrencilerinin bir kısmını yeni takımına transfer ettirmesi bekleniyor.
Kulüpler arasındaki bağlar süreci hızlandırıyor
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın demir çelik şirketinin Aliağa'da bulunması nedeniyle iki kulüp yönetimi arasında yakın ilişkiler bulunuyor.
Aliağa FK, 2014 yılında Altınordu'nun pilot takımı Gümüşordu'nun yarışmacı haklarının alınmasıyla kurulmuştu. İki kulüp arasındaki ticari ve geçmişten gelen bağlar, bu transfer görüşmelerinin zeminini oluşturuyor.