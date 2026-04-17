Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokula düzenlenen ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, geride tarifsiz acılar bıraktı. Tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan korkunç olayda hayatını kaybeden masum öğrencilerden Furkan Sancak Balal ve ailesinin yaşadıkları yürekleri dağladı. Peki, Furkan Sancak Balal kimdir? Furkan Sancak Balal'ın babası kim? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

FURKAN SANCAK BALAL KİMDİR?

Furkan Sancak Balal, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırının hedefi olan ortaokulda eğitim gören, henüz hayatının baharında genç bir öğrenciydi. Geleceğe dair umutlar taşıyan Furkan, okuldaki kanlı saldırıda kurşunların hedefi olarak olay yerinde hayatını kaybetti.

FURKAN SANCAK BALAL'IN BABASI KİMDİR, NEREDEYDİ?

Oğlunu acımasız bir saldırıda kaybeden Furkan Sancak Balal'ın babası, işi gereği yurtdışında bulunuyordu. Saldırı anında Afrika ülkesi Tanzanya'da çalıştığı öğrenilen acılı baba, aldığı kara haberin ardından hemen Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak iki ülke arasındaki uçuş mesafesinin uzunluğu nedeniyle oğlunun son yolculuğuna zamanında yetişemedi.

"YALNIZ BIRAKMAYIN OĞLUMU"

Tanzanya'dan Türkiye'ye dönüş yolunda kamuoyuna seslenen babanın sözleri, tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşürdü. "Yoldayım ama evladımın cenazesine yetişemeyeceğim" diyerek çaresizliğini dile getiren acılı baba, Kahramanmaraş halkına "Yalnız bırakmayın oğlumu" sözleriyle seslendi.

Babanın bu yürek yakan çağrısı karşılıksız kalmadı. Furkan Sancak Balal'ın cenaze töreni, vatandaşların ve devlet yetkililerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Öğle namazına müteakip Ashab-ı Kehf Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından genç Furkan, Afşin Asri Mezarlığı’nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Düzenlenen törene Balal ailesinin yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve binlerce vatandaş katılarak acılı babanın çağrısına yanıt verdi.