Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasının ardından Bornova Meclisi Denetim Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan 2025 yılı Denetim Karşıt Görüş Raporu, belediyenin mali ve idari yönetimindeki aksaklıkları sert bir dille eleştirdi. Raporda, tasarruf tedbirlerinin hiçe sayıldığı, ihale usullerinde mevzuata aykırı davranıldığı ve belediye kaynaklarının kişisel PR (tanıtım) çalışmaları için kullanıldığı öne sürüldü.

Denetim yetkisi engellendi mi? Başkanlık makamı bilgi vermedi!

Raporun en dikkat çekici maddelerinden biri, denetim yetkisinin engellendiğine dair iddialar oldu. Bulgu 31'e göre, İnsan Kaynakları Müdürlüğü denetimi için istenen bilgi ve belgeler verilmedi. Belediye Başkanı Ömer Eşki imzalı bir yazı ile bilgilerin paylaşılmayacağının bildirilmesi, "şeffaf yönetim" ilkesine gölge düşürdü.

"Kişiye özel" takip ve anket iddiaları

Belediye kaynaklarının Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin şahsi reklamı için kullanıldığı iddiaları raporda geniş yer buldu.

Bulgu 6: Medya takip sisteminde belediye hizmetleri yerine sadece "Ömer Eşki" ismine ait haberlerin takip edildiği tespit edildi.

Bulgu 30: Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılan 1,5 milyon TL'lik anketlerde vatandaşa "Ömer Eşki’den memnun musunuz?" sorusunun sorulduğu, bunun hem mevzuata hem de tasarruf tedbirlerine aykırı olduğu belirtildi.

Tasarruf tedbirleri kağıt üstünde kaldı

17 Mayıs 2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne rağmen birçok müdürlüğün fahiş fiyatlarla alım yaptığı görüldü:

Bulgu 29 (Çorba Skandalı): Piyasa fiyatı 2,25 TL olan çorba kasesinin 10 TL’den, 3,60 TL olan roll ekmeğin ise 6 TL’den alındığı tespit edildi.

Bulgu 4: Kadın ve Aile Hizmetleri'nin balık tutma etkinliği malzemelerini fahiş fiyatlarla aldığı raporlandı.

Bulgu 13: Müze Müdürlüğü'nün acil ihtiyaç olmamasına rağmen "geniş açılımlı zoom" ve "dokunmatik totem" alarak tasarruf tedbirlerini deldiği ifade edildi.

İhale usulsüzlükleri ve "Parçalayarak doğrudan temin" yöntemi

Belediyenin birçok işi açık ihale yerine doğrudan temin yoluyla yaptığı, hatta ihaleleri bölerek belirli firmalara paylaştırdığı iddia edildi:

Bulgu 25: Doğrudan temin tekliflerinin aynı yazı karakteri ve kalemle düzenlendiği, yani danışıklı dövüş olduğu öne sürüldü.

Bulgu 17 (Konser İhalesi): 19 Mayıs konserinde sanatçı menajerinin tek yetkili firması dururken, işin başka bir organizasyon firmasına 22-b maddesiyle usulsüz verildiği yazıldı.

Bulgu 11: Çöp konteyneri alımlarının ihalesiz yapılması nedeniyle piyasa uygunluğunun denetlenemediği vurgulandı.

Kayıp malzemeler ve stok takipsizliği

Belediye depolarındaki sayımlarda ciddi eksikler ve düzensizlikler saptandı:

Bulgu 10: Sağlık İşleri deposunda şeker ölçüm cihazı ve batiqon gibi tıbbi malzemelerin eksik olduğu görüldü.

Bulgu 37: Destek Hizmetleri deposunda stokta 50 adet görünen yağ sökücüden sadece 24 adet bulunduğu, buna karşın kayıtlarda olmayan tonerlerin raflarda olduğu tespit edildi.

Bulgu 36: Fen İşleri'ne ait kum, çakıl gibi malzemelerin stok takibi yapılamadığı için hangi müdürlüğün ne kadar malzeme kullandığı belirsiz kaldı.

Hizmetlerde verimsizlik: Kentsel dönüşüm ve kadın sığınma evi

Bulgu 2: Bornova gibi bir deprem bölgesinde 2025 yılında sadece 51 yapının hasarlı tespitinin yapılması "yetersiz" bulundu.

Bulgu 41: Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler için yasal zorunluluk olan "Kadın Konuk Evi"nin açılmayarak yasaya aykırı davranıldığı belirtildi.

Bulgu 34: 2018'de temeli atılan ve 3,5 milyon TL harcanan "Çocuk Dünyası" projesinin kaderine terk edildiği hatırlatıldı.

Araç ve trafik cezası skandalları

Bulgu 32: Belediye Başkanı’nın kullandığı 35 HA 1818 plakalı aracın belediyeye hiçbir tahsisi olmadığı ve resmi olmayan plaka ile kullanıldığı tespit edildi.

Bulgu 33: Özel Kalem’e tahsisli bir araca mevzuata aykırı çakar ve siren takılması nedeniyle 103 bin TL ceza kesildiği, ancak faturanın şoföre değil belediyeye kesilmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadığı raporlandı.

Mali kayıp ve tahsil edilemeyen milyonlar

Bulgu 14: Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün kestiği 317 milyon TL'lik cezanın sadece 43 milyon TL’sinin tahsil edilebildiği, 274 milyon TL’nin ise tahsil edilemediği görüldü.

Bulgu 39: Asfalt satışlarından kaynaklanan milyonlarca liralık alacağın (İzbaş, Çiğli ve Selçuk Belediyelerinden) gününde tahsil edilmediği belirtildi.

"Siyasi etik" ve "Hatalı uygulamalar"

Raporda ayrıca, Hukuk İşleri'nde CHP İlçe Başkanı'na ait dosyaların bulunması (Bulgu 15) tarafsızlık ilkesine aykırı bulundu. Işıkkent Tır Garajı'ndaki fahiş yapım bedelleri (Bulgu 26) ve belediye sınırı dışındaki alanlara (Ankara Caddesi vb.) protokol yapmaksızın asfalt dökülmesi (Bulgu 21) kamu zararı olarak nitelendirildi.

Sonuç olarak; Denetim Komisyonu üyeleri, Bornova Belediyesi'nin 2025 yılı yönetimini "kaynakların verimsiz kullanıldığı, denetimin kısıtlandığı ve şeffaflıktan uzak bir yıl" olarak tescilledi.

Raporun tamamı ise şu şekilde;



BULGU 1- Arşiv müdürlüğü arşiv taramalarına 2011 yılında başlamış olmasına rağmen 2025 yılı sonu itibariyle halen tüm müdürlüklerin tam olarak arşiv katıları tamamlanmamıştır. Ayrıca belediye arşivlerinin su basmasına gerekli önlemler alınmamıştır.

BULGU 2- kentsel dönüşüm müdürlüğü 2025 yılında sadece 51 yapının hasarlı olduğunu tespitini yapıp yıkım için tebligat yapmış bu sayının Bornova sınırları için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. BULGU 3- Afet müdürlüğü çadır alım işi gerçekleştirirken gerekli piyasa araştırması ve gerekli teklifler yeterli olmadığı ayrıca belediyemiz şirketi İZBAŞ tan almasına rağmen yüksek alımda yapıldığı tespit edilmiştir.

BULGU 4- kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü balık tutma etkinliğinde almış olduğu malzemeler piyasa fiyatlarına rağmen fahiş fiyatlarla alım yaptığı tespit edilmiş ve 17.05.2024 tarih 32549 sayılı tasarruf tedbirlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir. BULGU 5- Basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğü21.02.2025 tarihinde yapmış olduğu 7.611.200,00 TL ihalenin malzemelerinin firmadan nasıl teslim alındığı ve mal kabul tutanağının olmadığı tespit edilmiş ilgili ihalenin 17.05.2024 tarihli 32549 sayılı tasarruf tedbirlerine uygun olmadığı da tespit edilmiştir. BULGU 6 – Basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğü 2025 yılında medya takip sistemini kullanım üyeliği almış burada Ömer Eşki ismine ait haberleri takip ettiği tespit edilmiş kanunlara uygun olmadığı sadece Bornova belediyesi veya kamu için kullanılması gerekli olan takip sisteminin hatalı

kullanıldığı tespit edilmiştir. BULGU 7-Belediyemize ait belirli noktalarda kurulan led ekranların sürekli arızalandığı ve ömrünü yetirdiği tespit edilmiş, ayrıca tamir bakımlarının çok yükse fiyatlara yapıldığı görülmüştür. BULGU 8- Işıkkent’e bulunan tır parkının ortak kullanım alanı ihaleye çıkarılmadan kiraya verildiği ayrıca araçların park ettiği noktaların park ücretinin işletme iştirakler müdürlüğünün tahsil etmesi gerekirken araçların park ücretlerinin almadığı ve kamu zararı oluştuğu tespit edilmiştir. BULGU 9-Spor müdürlüğü 2025 yılında spor kulüplerine nakdi yardımlarda bulunmuş, Kulüplerin yaptıkları harcama faturalarında vergi numaraları veya kulüplerin isimlerinindi belirtilmediği tespit edilememiştir. BULGU 10- Sağlık işleri müdürlüğü yerinde ziyaret edilmiş depo da bulunan malzemelerin taşır kayıtları ile uyuşmadığı anlık olarak tespit edilmiştir. Örnek: Şeker ölçüm cihazı ve Batiqon Tentürdiyot eksik olduğu görülmüştür.

BULGU 11- Temizlik işleri müdürlüğü doğrudan teminle çöp konteyner alımında bulunmuş ilgili alımın açık ihale ile yapılması gerekirken yapılmamış ayrıca doğrudan temin ile yaptıkları için piyasa şartlarına göre uygun olup olmadığı anlaşılmamıştır. BULGU 12- Plan ve Proje müdürlüğü kartuş alımı yapmış ve piyasa araştırması teklifleri olmadığı tek bir firmadan alım yapıldığı tespit edilmiştir.

BULGU 13- Müze Müdürlüğü bazı alımlarda bulunmuş bunları kontrol ettiğimizde 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı tasarruf tedbirlerine takıldığı alımların acil ihtiyaç olmadığı görülmüştür. ÖRNEK: Geniş açılımlı zom ve dokunmatik totem gibi alımlar olduğu tespit edilmiştir.

BULGU 14- Yapı kontrol müdürlüğü 2025 yılında 317.771.431,73 TL lik ceza işlem uygulamış Tahsil edilen: 43.078.330,00 TL Tahsile edilemeyen 274.693.101,70 olduğu tepsi edilmiştir.

BULGU 15- Hukuk İşleri Müdürlüğü denetiminde, CHP İlçe Başkanı Ertük Çapı’ya ait dosyaların bulunduğu görülmüştür. Bu durum her ne kadar hukuken mümkün olsa da, kamu yönetiminde tarafsızlık ilkesine gölge düşürmekte ve siyasi etik açısından ciddi bir sakınca oluşturmaktadır.

BULGU 16- Kültür sanat ve sosyal işler müdürlüğünün ses ışık ve yedek parça alımlarının yapıldığı ve ürünlerinin taşınır kayıtlarının olduğu görüldü. Ürünlerin depoda muhafaza edilmediği belediyemize ait olan bir araçta sürekli bulunduğu görülmüştür. Bu ürünlerin fiyatlarının yüksek olması sebebiyle güvenlikli bir yerde muhafaza edilmesi gerekmedir. BULGU 17- 19.05.2025 tarihinde Grup Seksen dört konseri yapılmış, ilgili sanatçıların menajer firması DAS IST EVENT PRODÜKSİYON FİRMASI TEK YETKİLİ İKEN başka bir organizasyon firması olan detay organizasyona 22-b ile ihaleye verilmiş bu ihalenin doğru olmadığı tespit edilmiştir. BULGU 18- 28.10.2025 tarihinde 2.860.000 + KDV ile SEVCAN ORHAN konseri yapıldığı, muayene kabul tutanağının 30.10.2025 tarihinde olmasına rağmen asıl 2 memurun bu tarihlerde izne ayrıldığı bu işe imza atmamak için izin aldıkları düşünülmektedir.

BULGU 19- Kültür Sanat ve Sosyal işler müdürlüğünün yapmış olduğu diğer organizasyonlarının 17.05.2024 tarih 32549 sayılı tasarruf tedbirlerine uygun olmadığı ve bazı organizasyonlarda teknik şartnamesinde detaylar yazılmadığı tespit edilmiştir.

BULGU 20- 07.01.2025 tarih ve 418233 sayılı yazı ve belediye başkanı olur ile yapılan kuru temizleme tadilat işleri hizmet alımında teklif veren ve işi alan Safiye Çakır ın vergi dairesi ve kamu kurumlarında kapanış yaptığı görülmüş olup işin son bulması gerekirken ARINÇ GÜNEŞLİ ye teklif ve sözleşme olmadan işin yaptırıldığı tespit edilmiştir. BULGU 21-Belediyemiz sınırları olmamasına rağmen Ankara caddesi, Mustafa Kemal caddesi, Gençlik caddesine asfalt serim işi yapıldığı sınırların büyükşehir ait olmasına rağmen bir protokol veya fatura kesilmediği tespit edilmiştir. BULGU 22- Fen işleri müdürlüğü tarafından doğrudan temin ile ATA EVİ çevresi bakım ve onarım işlerinin yerinde yapılan incelemeye göre işlerin doğru yapılmadığı yapılan işlerin düzgün olmadığı fiyatının çok yükse olduğu düşülmektedir. Ayrıca çatı izole ve şap atımı yapılmasına rağmen halen ATA EVİNİN su aldığı yerinde tespit edilmiştir. İş kabul tarihi 30.09.2025 olduğu görülmüştür. BULGU 23- Kızılay kız öğrenci yurdunun kapalı olmasına rağmen: Elektrik Bakımı, Klima Bakımı, Alçı Boya işleri ve çatı izolasyon tadilatı yapıldığı görülmüştür Binanın güçlendirmesi yapılacağı ön görülmüşken bu tadilatların önceden yapılması düşündürücü olmuştur. Ayrıca kullanılmayan binaya gelen elektrik faturalarının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

BULGU 24- Kemalpaşa mahallesi asfalt serim işinin 18.07.2025 tarih 476409 sayılı olur ile yapılan işte teknik şartnamede işin kaç metre kare olacağı belirtilmemiş işin idare malı ile yapıldığından iliği taşeron firmaya ne kadar asfalt teslim edildiği tespit edilememiştir. Yine idare malı ile asfalt serim işi yaptırılmış 10.03.2025 tarihinden 975m2 asfalt döküm işinin 740.265,00+ KDV ile yaptırılmışken 29.05.2025 tarihinde 850 m2 asfalt döküm işi 765.000,00 + KDV TL yaptırılmıştır.

BULGU 25- Doğrudan teminde yapılan alımlarda firmaların vergi levhası, ticaret sicil belgesi gibi asli evrakların güncel olmadığı görülmüştür. Yine doğrudan teminlerin birçoğunun birleştirilerek ihale edilebilecekken bölünerek doğrudan temin ile benzer firmalar arasında pay edildiği görülmüştür. Ayrıca birçok işin doğrudan temin sınırında verilmiş olup Firmaların tekliflerinde aynı kalem ve yazı karakteri ile düzenlendiği tespit edilmiştir.

ÖRNEK : a- Fen işleri mobilya alım işi 28.01.2025 tarihli

b- Kızılay Kent lokantası kurulum işi 12.05.2025 tarihli

c- Kızılay öğrenci yurdu klima bakım işi 01.06.2025 tarihli

d- sosyal işler aşure etkinliği 18.07.2025 tarihli olmak üzere bir çok bunlar gibi bulgulara rastlanmıştır. BULGU 26- Işıkkent Tır Garajında wc, güvenlik, duş, büfe ve vezne binalarının yapım işi 2.600.000,00 + KDV olarak yaptırılmış olup yerinde yaptığımız incelemelerde yapılan işlerle ödenen ücretin çok fahiş fiyat olduğu görülmüştür.

BULGU 27-Fen işleri müdürlüğü 18.11.2025 tarihli atölyelerde kullanmak üzer alınan malzeme işinde muayyene kabul tutanağında tarih yazılmadığı tespit edilmiştir.

BULGU 28- Veteriner Müdürlüğüne doğrudan temin ile yapım işi İZBAŞ firmasına verilmiş yerinde yapılan denetimde yapılan işlerin teknik şartnameye göre fahiş fiyatla yapıldığı görülmüştür. Ayrıca Köpek Mamalarının muhafıza edildiği yerin uygun olmadığı binanın yıkılma risk olduğu yerinde yapılan incelemelerde görülmüştür.

BULGU 29- Sosyal işler müdürlüğü çorba dağıtım için almış olduğu malzemeler piyasa şartlarına göre çok yüksek olduğu görülmüştür. Örnek: 30.000 Adet 16öz Baskılı çorba kasesi adet fiyatı 10 TL ile alınmış olup piyasada aynı özellikli baskılı çorba kasesi 2,25 tl satılmaktadır. Yine 30.000 adet alınan roll ekmek 6 tl alınmış olup piyasa fiyatı 3,60 tl olarak tespit edilmiştir. Böyle alınan ürünlerin piyasa şartlarına göre çok faiş olduğu tespit edilmiştir.

BULGU 30- Strateji geliştirme müdürlüğü Mart 2025 ve Ekim 2025 dönemlerinde 2 ayrı anket işi 1.535.000,00 TL ye yaptırılmış burada vatandaşa Ömer Eşki den memnun musunuz sorusu sorulmuş, bu yapılan anketin hem mevzuata uygun olmadığı ayrıca 17.05.2024 tarihli 32549 sayılı tasarruf tedbirlerine uygun olmadığı da tespit edilmiştir. BULGU 31- İnsan Kaynakları müdürlüğü denetiminde gerekli bilgi ve belgeler tarafımıza verilmemiş ayrıca meclis başkanlığına 09.03.2026 tarih 513753 sayılı dilekçemizle müracaat edilmiş olup 13.03.2026 Tarih 559177 sayılı dilekçe ile belediye başkanı ÖMER Eşki tarafından bilgilerin tarafımıza verilemeyeceği yazısı yazılmıştır. Böylece denetim komisyonu olarak yapmamız gereken denetim engellenmiş ilgili müdürlüğün denetimi yapılamamıştır. BULGU 32- Bornova belediye başkanın kullanmış olduğu 35 HA 1818 Plakalı araç belediyemize izbaş tarafında hiçbir tahsisi olmadığı halde resmi olmayan plaka ile kullanıldığı tespit edilmiştir. BULGU 33- Özel kalem müdürlüğüne tahsisli 35 HD 3271 Plakalı araç mevzuata uygun olmadığı halde çakar ve siren takıldığından 103.629,00 TL para ceza kesilmiştir, aracı kullanan şoföre bunların takılmaması gerektiği bilgisi sözlü olarak söylendiği için şoföre hiçbir tutanak tutulmadığı tespit edilmiştir. BULGU 33- Bilgi işlem müdürlüğü dijital ikiz tabanlı akıllı kent uygulamaları ve hizmet alım işini 22-C ile yapmış olup ilgili şartnamede bulunan LED ekranın 22-c ye uygun olmadığı tespit edilmiştir.

BULGU 34- Mayıs 2018’de Bornova Belediyesi tarafından temeli atılan yaklaşık 3,5 milyon lira harcanan Çocuk Dünyası projesi halen atıl olarak bekletilmektedir.

BULGU 35- ilgili müdürlüklerin alımlarını kontrol ettiğimizde birçok alımlar doğrudan temin ile yapılmış ve verilen işler genellikle hep aynı firmalar bu firmaların çoğu Bornova merkezli olmadığı Bornova esnafında işlerin verilmediği görülmüştür.

BULGU 36- Fen işleri ve İşletme iştirakler müdürlüklerinin asfalt işlerinde kullandıkları taş, kum ve çakıl ürünlerinin stokları ayrı yerlerde olmadığı için ürünlerin hangi müdürlüklere ait olduğu tespit edilememiştir. Alınan malzemelerin aynı yere dökülmesinden dolayı stoklarının takip edilmediği yerinde tespit edilmiştir. BULGU 37-Destek hizmetleri müdürlüğü deposunda taşınır kayıtları kontrol ettiğimizde ağır kir ve yağ sökücü 5lt stoklarda 50 adet olduğu gözükmekteyken rafta 24 adet olarak sayım yapılmıştır. Yine taşınır kayıttan stokları olmayan tonerlerin raflarda olduğu yerinde tespit edilmiştir.

BULGU 38- Eros kedi kliniği binası 20.05.2024 tarihinde 40.000 tl ye kiralandığı kiralanan binanın inşaat tadilat sözleşmesi 24.07.2025 tarihinde imzalandığı ilgili binanın 14 ay boş olduğu bu sebeple kullanılmayan binaya 560.000,00 tl ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

BULGU 39- İşletme iştirakler müdürlüğünün 2025 yılında asfalt satışlarından;

İzbaş firmasına 6.147.749,08 TL yaptığı satışlardan 3.668.108,25 TL tahsilat yaptığı 2.479.643,80 TL tahsilatının gününde ödeme yapılmadığı, Çiğli belediyesine 31.12.2025 tarihinde 81.175,00 TL satış yaptığı fakat tahsilatın yapılmadığı yine Selçuk belediyesinden 16.889,95 TL Tahsilat yapılmadığı tespit edilmiştir.

BULGU 40- Destek hizmetler müdürlüğü 275.950,00 TL + KDV ile alım yapılan temizlik malzemesi muayene kabul tutanağın dan asil bir üye yerine imza yetkisi olmayan memur tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

BULGU 41- Kadın Konuk Evi (Sığınma Evi) 5393 sayılı yasanın 14 maddesi a bendinde yazan ‘'Nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.'' yazılmasına rağmen yasaya uyulmadığı tespit edilmiştir. BULGU 42- Fen işleri müdürlüğünün deposunda çok sayıda iş makinası hurdaya düştüğü ve atıl durumda olduğu görülmüştür

BULGU 43- Bornova sınırları içerisinde toplanan molozların Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde depolandığı görülmüştür. Ancak bu uygulamanın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu ve yasal uygunluk taşımadığı değerlendirilmektedir.