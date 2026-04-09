Ege’nin bu incisi, kış aylarında iç kesimlerdeki yüksek rakımlı ilçelerinde gerçek bir karasallık yaşıyor.

İzmir’de sıcaklık dağılımı, denizin ısıtıcı etkisinden uzaklaştıkça hızla düşer. Bu durum, kentin doğusundaki ilçeleri İzmir’in geri kalanından iklimsel olarak ayırır. Uzmanlar, İzmir'in genellikle yazlık bir iklime sahip olsa da yılın belli aralıklarında bazı ilçelerin diğerlerine nazaran çok daha soğuk hissettirbileceğini açıkladı.

ÖDEMİŞ VE KİRAZ: İZMİR’İN SOĞUK DOĞUSU

İzmir’in en düşük sıcaklık değerlerinin görüldüğü yerlerin başında Kiraz ve Ödemiş’in yüksek kesimleri (Bozdağlar) geliyor. Ancak yerleşim yeri bazında Kiraz ilçesi, kış aylarında kentin en düşük sıcaklıklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle gece ayazıyla ünlü olan Kiraz’da, termometreler kış geceleri sıklıkla sıfırın altına iniyor. Kent merkezinde kar görülmezken, Kiraz’ın köylerinde kış şartları kendini hissettiriyor.

YILLIK ORTALAMADA BERGAMA VE KİRAZ

Yıllık ortalama sıcaklık verileri incelendiğinde, İzmir’in kuzeyinde yer alan Bergama ve doğusundaki Kiraz ilçeleri en düşük değerleri sergiliyor. Bergama’nın kuzeyindeki dağlık alanlar ve Kiraz’ın iç kesimdeki konumu, bu bölgelerin yıllık ortalamasını kentin sahil ilçelerine göre 3-4 derece daha düşük tutuyor. İzmir’in en serin yılına sahip ilçesi olarak Kiraz, karasal karakteriyle ön plana çıkıyor.

DENİZSELLİK VE KARASALLIK SAVAŞI

• İzmir’deki sıcaklık farkları, denizin etkisinin ulaştığı mesafeyle ilgilidir.

• Kıyı şeridinde deniz havayı yumuşatır.

• Kiraz ve Ödemiş gibi ilçeler, Bozdağlar nedeniyle deniz etkisinden uzaktır.

• Bu iklimsel farklılık, İzmir’in mutfak kültüründen tarımına kadar birçok alanı etkiler.

• Sahilde balıkçılık ve zeytincilik yaygındır.

• İç kesimlerde ise patates ve hayvancılık gelişmiştir.