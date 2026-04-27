Son Mühür- Basın İlan Kurumu (BİK) geleceğin gazetecileri için anlamlı bir proje hazırlıyor. Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 üniversiteyle ortak hazırlanacak olan “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”, “Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” sloganıyla hizmete giriyor. Atölye öyle alışılagelmiş, sıkıcı seminerler gibi geçmeyecek. İşin içinde hem teori hem de ter dökmek var.

Atölye iki bölümden oluşacak!

Teori ve uygulamayı bir araya getiren gazetecilik atölyesi, iki bölümden oluşacak. İlk bölümde akademisyenler ve deneyimli gazeteciler dezenformasyonla nasıl başa çıkılır, kriz anında o "en doğru" habere nasıl hızlıca ulaşılır gibi can alıcı konuları anlatacak. Ama asıl heyecan ikinci bölümde başlayacak.

“O gece sen olsan nasıl bir manşetle çıkardın?”

Atölyenin en dikkat çekici kısmı ise uygulama aşaması. Öğrenciler gerçek bir haber üretim sürecini deneyimleyerek haber yazımı, görsel kullanımı, manşet oluşturma ve gazete birinci sayfasının tasarlanması aşamalarından meydana gelen uygulamalı çalışmayı gerçekleştirecek. Öğrenciler beşer kişilik gruplara ayrılacak ve şu soru sorulacak: “O gece sen olsan nasıl bir manşetle çıkardın?”

İlk durak Akdeniz Üniversitesi!

Atölyenin ilk durağı 29 Nisan 2026 Çarşamba günü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu olacak. Proje daha sonra Ankara, Atatürk, Ege, Gaziantep, İstanbul ve Ondokuz Mayıs üniversitelerine konuk olarak Türkiye turunu tamamlayacak.