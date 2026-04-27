Son Mühür - Güneş Astronomi Laboratuvarı verilerine göre, Güneş’teki sismik hareketlilik en yüksek seviyelerine ulaştı. Pazartesi günü Moskova saatiyle 01.57’de M6.0 büyüklüğünde, saat 09.45’te ise M1.0 şiddetinde iki ayrı güneş patlaması meydana geldi. Orta ölçekli olarak değerlendirilen bu patlamalara ek olarak, gece yarısından itibaren toplam 14 C sınıfı güneş parlamasının daha kaydedildiği bildirildi.

Maksimum seviye sinyalleri

Güneş’te gözlenen bu hareketlilik ani bir gelişme değil. Veriler, bir gün önce de yıldızda 4 güçlü ve 18 orta düzeyde patlamanın meydana geldiğini ortaya koyuyor. Özellikle geçtiğimiz cuma günü, yaklaşık 2,5 aylık sakin dönemin ardından en yüksek seviye olan iki X sınıfı patlama kaydedilmişti.

Uzmanlara göre bu tür yoğunluklar güneş döngüsünün doğal bir parçası. Ancak artan aktivitenin, İyonosfer tabakası ile küresel iletişim ve navigasyon sistemleri üzerinde risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Telefon ve radyo sinyalleri etkilenebilir

Oluşabilecek jeomanyetik fırtına riski, özellikle yüksek frekanslı telsiz iletişimi ile GPS sinyallerinde aksamalara yol açabilir. M sınıfı güneş patlamalarının, Dünya’nın gündüz yüzünde kısa süreli radyo kesintileri oluşturma potansiyeli bulunduğu biliniyor.

Bilim insanları, Güneş Astronomi Laboratuvarı üzerinden anlık verileri izlemeyi sürdürürken, önümüzdeki günlerde patlamaların şiddetinde artış olup olmayacağı yakından takip ediliyor.