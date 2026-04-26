Diyarbakır Silvan'da gece mesaisindeki güvenlik görevlisi nöbet kulübesinin camına çarpan sert bir cisimle neye uğradığını şaşırdı. İlk başta dışarıdan taş atıldığını ya da bir kuşun cama vurduğunu sanan görevli kontrol için pencereye yöneldiğinde pervazda devasa bir canlıyla burun buruna geldi.

Yaklaşık bir karış boyundaki bu yaratığın bölgede nadiren rastlanan dev bir çekirge olduğu anlaşıldı.

Aslında çiftçi dostu bir tür olduğu ortaya çıktı

Hemen uzmanlara danışıldı ve ortaya çıkan tablo aslında korkulanın tam tersiydi. Literatürde "Saga Ephippigera" adıyla bilinen bu tür antenleri de ölçüme dahil edildiğinde tam 25 santimetrelik bir boya ulaşabiliyor. Görenleri ilk bakışta ürkütse de bu çekirgeler aslında çiftçi dostu. Tarım arazilerine zerre zarar vermedikleri gibi, ekinleri talan eden zararlı böcekleri ve diğer küçük çekirgeleri avlayarak besleniyorlar.

Zarar vermemek gerekiyor

Yani Silvan’da gece yarısı cama vuran o dev misafir aslında doğanın kendi kendine sunduğu ücretsiz bir ilaçlama hizmeti çıktı. Bu türü bilen isimler ise bu etçil türün ekosistem için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek vatandaşların bu canlılara zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Boyutuyla hayretler içinde bırakan bu çekirge kısa süreli bir şaşkınlığın ardından doğal ortamına geri bırakıldı.

