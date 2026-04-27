Son Mühür- Tunceli’de tam 6 yıl önce, 2020’de sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya dair dosya, yıllar sonra yeniden hareketlenmiş Tunceli Valisi ve oğlunun tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Soruşturmanın seyri bu kez üst düzey bir isme uzandı. O dönem Tunceli İl Emniyet Müdürü koltuğunda oturan, şimdinin Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen dosya kapsamında ifadeye çağrıldı.

Tanık sıfatıyla bilgisine başvuruldu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen çağrı üzerine harekete geçen Delen'in, Erzurum’da ifade işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Herkesin merak ettiği şüpheli mi sorusuna ise cevaben Delen’in şimdilik tanık sıfatıyla bildikleirni anlatmak üzere kürsüye çıktığı bilgisi geldi. Soruşturmanın bu şekilde genişletilmesi kamuoyunda 'acaba yeni bir delil mi var?' sorusunu da beraberinde getirdi.

12 kişi halen tutuklu

Dosyanın geçmişi hatırlanacak olursa geçtiğimiz süreçte soruşturma kapsamında oldukça sarsıcı gelişmeler yaşanmış, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel ile hastane başhekiminin de bulunduğu toplamda 12 kişi tutuklanmıştı.

Bir türlü aydınlatılamayan karanlık noktalara ışık tutması beklenen bu son ifadeye çağrılma gelişmesinin ne ile sonuçlanacağı merak konusu.

