İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya hakkında işlem gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Sarıkaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.
Para hareketleri inceleme konusu haline geldi!
Soruşturma dosyasında, Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para girişleri ile çeşitli para transferlerinin belirlendiği iddia edildi.
İddialar çerçevesinde söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün kripto para hesaplarına aktarıldığı da soruşturma kapsamında değerlendirilen unsurlar arasında kendine yer buldu.
Telefon şifresini vermedi!
Gazeteci Tahir Sarıkaya'nın telefon şifresini savcılığa ve emniyete vermediği öğrenildi.
"Şantaj" suçlaması!
Adliyeye çıkarılan Tahir Sarıkaya, savcılıktaki işlemlerinin ardından "şantaj" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlik, dosyadaki değerlendirmelerin ardından Sarıkaya'nın tutuklanmasına hükmetti.