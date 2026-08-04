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İddialar çerçevesinde söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün kripto para hesaplarına aktarıldığı da soruşturma kapsamında değerlendirilen unsurlar arasında kendine yer buldu.

Soruşturma dosyasında, Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para girişleri ile çeşitli para transferlerinin belirlendiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya hakkında işlem gerçekleştirildi.

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