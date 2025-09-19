Milli sporcu Mehmet Taha Çelik, İtalya’da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti. Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre Venedik’te gerçekleştirilen organizasyonda Mehmet Taha, 71 kilo low kick kategorisinde mücadele etti.

Mehmet Taha Çelik, final maçında rakibi Matija Radovic ile karşılaştı. Karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Mehmet Taha, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.

Sporcuların ve Türkiye Kick Boks camiasının büyük bir memnuniyetle karşıladığı bu şampiyonluk, genç sporcular için de motivasyon kaynağı oldu.