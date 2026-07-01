Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu FK’nın ekonomik konjonktüre göre aldığı kararla TFF 2.Lig’den çekildi. Ülkemizde spor kulüpleri ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşurken borç batağından çıkamıyor. Altınordu, altyapılara verdiği destek ve önemle öz kaynaklarıyla rol model oluyor. Yetiştirdiği futbolcuları milli takıma ve Süper Lig’e gönderen kırmızı-lacivertliler Türkiye’nin her bölgesinde spor okulu faaliyetlerini sürdürüyor. Hemen hemen ülkemizde her bölgede spor okulu çalışmalarına devam eden Altınordu, sporcu ahlakı ve spor kültürünü miniklere aşılıyor.

“Başkan Özkan’dan ekonomi vurgusu”

Başkan Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz yıllarda tesislerde yatılı sporcuların kaldığı konaklama bölümünü kapatırken A takımdaki bonservislerin, deplasman maliyetlerinin yüksek meblağlarda olduğunu ifade etti. TFF 2.Lig’de her bir takımın deplasman hotel, yol ve konaklama maliyeti 1 milyon TL’yi buluyor. Bu bağlamda Başkan Özkan’ın kararıyla kulüp yönetimi TFF 2.Lig’den çekiliyor.Başkan Özkan, profesyonel liglerden sıkılırken kendi enerjisini tamamen altyapılara harcamak istiyor.

“Altınordu ile Red-Bull anlaşamadı”

Geçtiğimiz günlerde Seyit Mehmet Özkan ile Göztepe Spor Kulübü’nün Başkanı Mehmet Sepil görüştü. Başkan Sepil, kulübü satın almaya olumu bakmadı. Altınordu’nun düşüncesi ise Göztepe Spor Kulübü’nün uluslararası yatırımcısı Sport Republic ile görüşmekti. Başkan Rasmus Ankersen ile iletişim kanalını kuramayan kırmızı-lacivertliler küresel spor devi Red-Bull ile görüştü. Dev firmanın da sürece olumsuz yaklaşmasıyla Altınordu, TFF 2.Lig’de çekilme kararı aldı. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları yetiştiren Altınordu'da bir devir sona erdi.

“Altınordu’dan resmi paylaşım”

Altınordu FK resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamuoyuna duyuru; Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2. Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu arması'nı ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık. Türk futbolu'nda "yetiştiricilik" kulvarında önemli bir farkındalık yarattık. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu arması'nı layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık. Maalesef bulamadık!.. "Bu toprakların çocukları"na sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolu'nun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolu'nun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz. Asıl amacımız olan "genç futbolcu yetiştiriciliği - 7/15 yaş çocuk futbolu" faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” ifadelerine yer verdi.