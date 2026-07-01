Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşurken borç batağından kurtulamıyor. Tarihinin en zor günlerini yaşayan, yönetim ve organizasyon problemi yaşayan İzmir temsilcisinde kongre belirsizliği sürüyor. Altay Spor Kulübü’nün geçmiş dönemdeki olağanüstü seçimli genel kurulunda büyük heyecan yaşanırken şimdiki atmosferde hiçbir hazırlığın olmadığı gözlemleniyor.

“Altaylı taraftarların isyan sesi”

Altaylı taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetime sitem ederken isyan sesleri Alsancak sokaklarında yankılanıyor. Şanlı tarihiyle bilinen, sayısız başarılara imza atan Kuvayı-milliye ruhuyla kurulan Altay Spor Kulübü, sponsor ve yatırımcıyı henüz bulamadı. Büyük Altay’ın sahipsiz kalması, kişi ve kurumlar tarafından sahip çıkılmaması taraftarları tedirgin ediyor. Camia büyüklerinden Mahmut Özgener’in ve Mustafa Denizli’nin sorumluluk almaması Altay’ı düşündürüyor.

“Çebi’den ve yatırımcılardan somut adım yok”

TFF 3.Lig’de mücadele eden Altay Spor Kulübü, bu sezon ligde kalma başarısını gösterdi. Üst üste iki sezon kümeye düştükten sonra 3.Lig’e kanca atan siyah-beyazlılarda üst üste teknik direktör ve yönetim değişikliği takımın istikrarını bozdu. 2026-2027 sezonundan önce borcu 1 milyar TL'ye bulan yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile somut adım atılmaması siyah-beyazlı camiada tedirginliğe neden oldu.Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile uzun süredir diyalog halinde olan başkan Sinan Kanlı, sessizliğini sosyal medyada yaptığı paylaşımla bozdu. Başkan Sinan kanlı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Tarafımca yapılmamış olan açıklamalarla, asılsız ve maksadını aşan , sürece zarar vermeye yönelik bu haberler camiamızın ve taraftarımızın zihnini bulandırmaktadır. Süreç tamamlandığında Genel Kurul toplantısı yapılarak yarıda kalan Genel Kurulumuz tamamlanacak olup , adaylığım ve toplantının yapılmamasıyla ilgili söylentiler mevzubahis bile değildir” ifadelerini kullandı.

“Mehmet Can Karagöz beklemede”

TFF 3.Lig’de takımını son anda ligde tutma başarısını gösteren Altay Spor Kulübü’nün teknik direktörü Mehmet Can Karagöz, yönetimden haber bekliyor. Edinilen bilgilere göre deneyimli teknik direktör yeni sezonda kulübün finansal ve ekonomik sürdürülebilirliği için beklemede kalıyor. Karagöz, antreörlük eğitiminde analiz yönetimini başarıya kullanıyor. Teknoloji ve bilimden faydalanan başarılı antrenör yapay zeka teknolojisini müsabakalarda kullanırken teknik ekibinden önemli destek alıyor.