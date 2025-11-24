Son Mühür/ Osman Günden - Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenliğin topluma yön veren en değerli mesleklerden biri olduğunu belirterek tüm öğretmenlere minnetlerini iletti. Başkan Çelik, öğretmenlerin bilgi, emek ve sabırla yarınları inşa eden kıymetli bireyler olduğunu söyledi.

“Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerliyoruz”

Mesajında, 24 Kasım’ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği gün olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, Atatürk’ün eğitime verdiği önemi saygıyla andığını ifade etti. Atatürk’ün “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözünü anımsatan Çelik, ülkenin geleceğinin öğretmenlerin emeğiyle şekilleneceğini vurguladı.

Eğitim yatırımları sürecek

Eğitime yönelik belediye desteklerinin devam ettiğini dile getiren Başkan Çelik, bölgedeki okulların fiziki koşulları, hijyen durumu ve kaynaklara erişimin öncelikleri arasında yer aldığını açıkladı. Başkan Çelik, “Çocuklar bahçede rahatça oynasın, bakımlı tuvaletlere erişsin diye ihtiyaç duyan okullarımıza destek olmak için her zaman hazırız.” dedi.

Eyüp Eriş’in adı kütüphanede yaşatılıyor

Kütüphane yatırımlarına da ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Çelik, öğrencilerin ödevlerini yapabilecekleri, internet erişimi bulunan modern kütüphaneler açıldığını belirtti. Bergama’da uzun yıllar emek veren öğretmen Eyüp Eriş’in adını, hayattayken kütüphaneye vererek değerini gelecek nesillere aktardıklarını ifade etti.

“Öğretmenlerin özverisi yolumuzu aydınlatıyor”

Mesajının sonunda tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Çelik, öğretmenliğin sabır ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu belirtti. Çelik, öğretmen olan eşinin yıllardır gösterdiği özverinin, öğretmenliğe duyduğu saygıyı daha da pekiştirdiğini söyledi. Öğretmenlerin ülkeye kattığı değeri vurgulayan Başkan Çelik, “Işıklarının hiç kaybolmamasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.