İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde gece saatlerinde işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sularında İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Bağyurdu OSB Kavşağı yakınlarında yaşandı.

Organize Sanayi Bölgesi girişinde şiddetli çarpışma

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş yapmak isteyen 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine ilerleyen 45 AUS 294 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkarılırken ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bölgedeki trafik kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı

İlk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının netleşmesi için çalışma başlatıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın neden meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, her iki servis aracının sürücüsünün ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.