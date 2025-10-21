Son Mühür- Kartal Anadolu Adliyesi’nde uzun süredir devam eden Ahmet Minguzzi davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, Ahmet’i bıçaklayan ve tekmeleyen iki sanığı “kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dava sürecinde savcının ağır cezalar talep ettiği bilinirken, iki sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ve tahliye kararı verildi.

Tahliye kararı sonrası gerginlik çıktı

Tahliye kararının açıklanmasının ardından duruşma salonunda tansiyon yükseldi. Karara büyük tepki gösteren Minguzzi ailesi ve yakınları, sanıkların tahliye edilmesini adaletsizlik olarak nitelendirdi.

İzleyiciler arasında da duygusal anlar yaşanırken, güvenlik görevlileri salondaki gerginliği yatıştırmak için müdahalede bulundu.

Anne Minguzzi’nin feryadı adliye koridorlarında yankılandı

Kararın açıklanmasının ardından anne Yasemin Minguzzi fenalık geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, “Oğlumun katilleri dışarıda!” diyerek isyan etti. Yakınlarının desteğiyle adliye binasından çıkarılan Minguzzi, ayakta durmakta güçlük çekti.