Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kültürpark'taki Atatürk ve İsmet İnönü Anıtı önünde anma programı düzenledi. Programa partililer, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katılırken, anma töreninin ardından CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde CHP'de yaşanan istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrükçğ, hiçbir belediye başkanının partiden ayrılmasını istemediklerini söyledi. Bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a da yeniden CHP'ye dönme çağrısı yapan Gümrükçü, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilen arkadaşların parti dışında hizmet edeceklerini düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullanarak Tugay'ı "baba ocağına" geri davet etti.



Kimsenin ayrılmasını istemeyiz

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, olası belediye başkanı istifalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, parti yönetimi içerisinde yerel yönetimler ve meclis üyeleriyle ilgili süreci takip edecek ekiplerin oluşturulduğunu söyledi. Hiçbir belediye başkanının CHP'den ayrılmasını istemediklerini belirten Gümrükçü, bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a da yeniden CHP'ye dönme çağrısı yaptı. Gümrükçü, "Biz yönetimimizi oluşturduk. Bu yönetimin içinde yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşlarımız var. Meclis üyelerinden sorumlu arkadaşlarımız var. Onların görevi hem ilçe örgütlerinde hem mecliste hem de belediye başkanlarıyla durum değerlendirmeleri yapmak. Biz umuyoruz hiçbir belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaz. Geçtiğimiz günlerde bağımsız kalan Sayın Cemil Tugay'ı da bugün sizler aracılığıyla bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi çatısına davet etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilen arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi dışında hizmet edeceklerini düşünmek bile istemiyorum. Bütün arkadaşlarımızın partide kalacağını umuyorum. Ayrılan Cemil Başkanımızı da baba ocağına, ata ocağına, Atatürk ve İnönü'nün partisine geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

CHP'de çözülme algısı oluşturuluyor

Partide yaşanan istifaların kamuoyuna olduğundan farklı yansıtıldığını savunan Gümrükçü, "Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda arkadaşımız istifa ediyor, ilçeler düşüyor, yönetimler dağılıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Mesela benim kendi ilçem Çiğli. Dün akşam ilçe başkanı istifa ettiğini açıkladı. Hayırlı olsun, yolu açık olsun. Tercihinden dolayı eleştirmiyoruz, başarılar diliyoruz. Fakat orada yönetimde bulunan 12 arkadaşımız bugün görevde kalacağını hem basın yoluyla hem de üyelikten istifa etmeyerek gösterdi. Aynı şekilde Karşıyaka'da yaklaşık 10 arkadaşımız görevde. Birçok ilçede göreve devam eden ilçe yöneticilerimiz var. Dolayısıyla başkanlar gidiyor olabilir, bazı meclis üyeleri ayrılmış ya da ayrılacak olabilir. Belediye başkanlarından ayrılanlar ya da ayrılacak olanlar olabilir. Kimsenin gitmesini istemiyoruz ama onların peşinden bir sel olmuş gibi akan bir kopuş yok" diye konuştu.

Lozan Cumhuriyet'in tapusudur

Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemine vurgu yapan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu değerleri savunmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi dediğimiz Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Lozan'ın baş müzakerecisi, ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü anmak için toplandık. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası camia tarafından tanınmasının adıdır. Hem ekonomik bağımsızlığımızın hem de iç bağımsızlığımızın korunmasının adıdır. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Cumhuriyet Halk Partisi ise Sevr'i yırtıp atan ve Lozan'ı yaratanların partisidir. Atatürk'ten ve İsmet İnönü'den aldığımız güçle 24 Temmuz'da da, 29 Ekim'de de Cumhuriyet'i, bağımsızlığı ve Türkiye'nin birliğini savunmaya devam edeceğiz."

Daha kalabalık olacağız

CHP İzmir İl Örgütü'nün yeniden güçlü bir örgütlenme sürecinde olduğunu ifade eden Gümrükçü, "Bugün burada kadın kollarımız, il yönetimimiz ve çeşitli ilçelerden yol arkadaşlarımızla bir aradayız. Göreceksiniz, daha büyük kitlelerle 30 Ağustos'u, ardından 9 Eylül'ü ve 29 Ekim'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde İzmir'de kutlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. CHP İzmir İl Örgütü de hem Lozan'ın hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucusu ve öncü örgütüdür. Bu anlaşmayı Türkiye'ye emanet eden başta şehitlerimizi, müzakere heyetimizi, süreci yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve günlerce emperyalist devletlerle müzakere ederek Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir başarı kazandıran İsmet İnönü'yü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.