Türk halk müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk, İzmir’in Ödemiş ilçesinde sahne alarak adeta yıllara meydan okudu. 85 yaşındaki sanatçı, Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen "Özay Gönlüm Türküleri" gecesinde seslendirdiği eserlerle dinleyicileri mest etti. Kültür Merkezi’nde yer yerinden oynadı.

Herkes hayranlıkla baktı

Şef İnan Ödemiş yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu’nun sahne aldığı geceye Ahmet Semerci’nin sunumu eşlik etti. Gecenin asıl sürprizi ise kuşkusuz Bedia Akartürk oldu. Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle hayran bırakan Akartürk, önce solo performansıyla kulakların pasını sildi.

Ardından koroya dahil olan usta sanatçı, Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Özay Gönlüm’ün en sevilen türkülerini seslendirdi. Salonun tamamı ayaktaydı. Akartürk'ün performansı, müzikseverlerden dakikalarca süren bir alkış tufanı kopardı.

Özay Gönlüm ile olan anılarını anlattı

Konserin bitiminde duygularını paylaşan Akartürk, Özay Gönlüm ile olan derin bağına değindi. Ankara Radyosu'ndaki efsaneleşen "Yurttan Sesler" programında Gönlüm ile yıllarca yan yana çalıştıklarını hatırlattı. Birlikte çıktıkları konserlerin hatırasını hala taze tutan sanatçı, usta ismi rahmetle andı.

Özay Gönlüm'ün kültürel mirasının hiçbir zaman silinmeyeceğini vurgulayan usta ses, "Onun türküleri asla unutulmaz" dedi. Ödemişliler ise efsane ismi ve eserlerini bir başka efsaneden dinlemenin keyfine vardı.

