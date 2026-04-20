Son Mühür- Eski AK Parti Milletvekili ve Yeni Şafak Yazarı Mehmet Metiner, bugün ABD Büyükelçiliği’nde gerçekleştirdiği vize başvurusundan "ret" cevabıyla ayrıldı. Diplomatik pasaportuna ve Dışişleri Bakanlığı’nın resmi yazısına rağmen bekletilmesine tepki gösteren Metiner, kararın tamamen siyasi olduğunu vurguladı.

"Bekler misiniz?"den redde uzanan 45 dakika!

Sabahın erken saatlerinde, elinde Dışişleri Bakanlığı’nın yazısı ve diplomatik pasaportuyla elçilik kapısından giren Metiner için süreç, alışılagelmişin dışında bir seyir izledi. Parmak izi verme ve fotoğraf çekimi gibi rutin işlemleri tamamlayan Metiner, 11 nolu bankoda adeta bir "siyasi sorgu" atmosferine girdi.

Metiner’in aktardığına göre, görevlinin diplomatik pasaportu evirip çevirerek sorduğu sorular, aslında sonucun habercisiydi:

"Milletvekili misiniz?" "Ayrıca gazeteci misiniz?"

Bu soruların ardından başlayan 45 dakikalık "bekleme odası" mesaisi, Metiner’in sabrını zorladı. Kendi ifadesiyle, kendisinden çok sonra gelenlerin işlemlerini bitirip gitmesi üzerine bankoya giderek tepkisini dile getirdi: "Bu şekilde bekletilmem onur kırıcı. Eğer devam edecekse pasaportumu geri istiyorum."

Vize talebine ret!

Tepkisinin ardından kısa süre içinde 11 nolu bölmeye tekrar çağrılan Metiner’e, vize talebinin reddedildiği resmi bir kağıtla tebliğ edildi.Metiner, bu kararın teknik bir eksiklikten değil, tamamen siyasi bir duruştan kaynaklandığını şu sözlerle vurguladı:

"ABD’nin vize talebime niçin olumsuz cevap verdiği bilinmeyen bir şey değil. Sebebi ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak... Özgürlük anlayışları bu kadar işte!"

Olayın belki de en can alıcı noktası, Metiner’in Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşme sonrası ortaya çıktı. Türkiye’nin benzer bir durumda ABD’li yetkililere aynı "mesafeyi" koymadığını öğrenen Metiner, sitemini şu soruyla noktaladı:

"Vize vermeyecek birinin parmak izini niçin etraflıca alıyorlar?

Ret gerekçesi olarak ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 214(b) maddesi işaret edildi. Şu ifadelere yer verildi:

Vize başvurunuz A.B.D. Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 214(b) maddesi gereği reddedilmiştir. 214(b) maddesine dayanarak vizenizin reddedilmiş olması göçmen olmayan vize türünün gerektirdiği kriterleri karşılayamadığınız anlamına gelmektedir. Her göçmen olmayan vize türünün kendine özel koşulları bulunsa da; başvuru sahibinin terk etme niyeti taşımadığı başka bir ülkede ikamet ediyor olması bütün göçmen olmayan vize başvurularında aranan ortak bir şarttır. Başvuru sahipleri belirtilen bu şartı yerine getirdiklerini kanıtlamak için A.B.D.’de kısa bir süre kaldıktan sonra başka bir ülkeye geri dönmelerini zorunlu kılacak güçlü bağları olduğunu ispatlayabilir. Bu bağlara örnek olarak A.B.D. dışında bulunan mal varlıklarınız, işiniz, eğitiminiz, sosyal ve ailevi ilişkileriniz gösterilebilir. Siz A.B.D.’yi ziyaret ettikten sonra kendi ülkenize geri dönmenizi zorunlu kılacak bağlara sahip olduğunuzu kanıtlayamamış bulunmaktasınız. Bugünkü karar geri alınamaz. Ancak, herhangi bir zamanda yeniden başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer tekrar başvuru yapmaya karar verirseniz, yeni bir başvuru formu doldurmalı, yeni bir fotoğraf yüklemeli ve başvuru ücretini yatırdıktan sonra yeni bir randevu almalısınız. Vize konsolosu ile bir kez daha görüşme yapmanız gerekecek. Yeni vize görüşmeniz esnasında, ilk görüşmenizde sunmadığınız bilgiler var ise onları da aktarmak için hazırlıklı olmanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında, ilk başvurunuzdan bu yana genel durumunuzda değişiklikler olduysa vize görüşmenizde bu durum değişikliğini göstermeniz gerekmektedir.