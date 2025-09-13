Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi’nde yer alan ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı gölet, aşırı sıcaklar ve yağışsız geçen yaz nedeniyle ciddi şekilde kurudu.

Haziran ayından itibaren su seviyesi düşmeye başlayan gölet, kuruma noktasına geldi ve yüzlerce balık öldü.

Gölette suyun çekildiği alanlarda çatlaklar oluştu ve zemin kuraklığın etkisiyle sertleşti. Yerel halk, hayvanların su ihtiyacını karşılamakta zorlandı.

“Suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması şart”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, kentte birçok su kaynağının seviyesinin kuraklık nedeniyle düştüğünü belirtti.

Konukcu, “Tekirdağ’daki baraj ve göletlerin seviyesi ciddi oranda azaldı. Bazı göletler kuruma noktasına geldi. Kuraklığın olumsuz etkileri devam ediyor. Suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması, yeni kaynakların oluşturulması gelecek için çok önemli” dedi.