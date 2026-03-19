Son Mühür/ Emine Kulak- Ramazan Bayramı’na bir gün kala vatandaşlar son hazırlıklarını tamamladı. Oruçlarını tamamlayan halk, bayramda aile ve akrabalarıyla bir araya gelmeye hazırlanırken, artan maliyetler ve yükselen fiyatlar, bu yıl birçok sofrada baklava eksikliği yaşanabileceğinin sinyallerini veriyor.

Tatlıcı esnafı, şeker, fıstık, ceviz, tereyağı ve enerji giderlerindeki yükselişin fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade ediyor. Bayramın vazgeçilmez ikramlarından olan baklavanın kilosu, cevizli baklava için 800-1200 TL, fıstıklı baklava için ise 1200-1600 TL arasında değişiyor. Ortalama 3–3,5 kilo ağırlığındaki bir tepsi baklavanın fiyatı 4 bin 200 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Dilimle baklava alındı

Fiyatlar semte ve malzeme kalitesine göre farklılık gösterirken, geçen yıla kıyasla vatandaşlar artık genellikle kilo yerine dilimle baklava almak zorunda kalıyor. Esnaf, kaliteli malzemenin ve işçilik giderlerinin fiyatları doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Bayram tatlıları sofrada yerini sınırlı sayıda aldı

Esnaf, ekonomik koşullar ve artan maliyetlerin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat çekiyor. Vatandaşlar, özellikle bu bayram daha ekonomik ve planlı alışveriş yapmaya yönelirken, bazı aileler baklava yerine çikolata ve diğer tatlı alternatiflerini tercih ediyor. Böylece geleneksel bayram tatları ekonomik baskılar nedeniyle sofralarda yerini sınırlı sayıda alabilecek.