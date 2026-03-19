Son Mühür / Merve Turan- İzmir’in Dikili ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Dikili Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun sahnelediği “Bir efe, bir sevda, bir destan” adlı gösteri izleyicilerle buluştu.

Gösteri büyük beğeni topladı

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan halk oyunları eğitmeni Kaan Gülmez’in senaryo ve koreografisini hazırladığı mizansen gösteri, Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Salonu dolduran izleyiciler, Çanakkale ruhunu yansıtan performansı uzun süre alkışladı.

Çanakkale destanı folklorla anlatıldı

Çanakkale Destanı’nın folklorik öğelerle harmanlandığı gösteri, hem görsel hem de duygusal yönüyle dikkat çekti. Sahnedeki anlatım, izleyicilere tarihi bir yolculuk yaşatırken milli duyguları da pekiştirdi.

Başkan Kırgöz: Kültürel mirasımızı aktarmaktan gurur duyuyoruz"

Gösteri sonrası konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, etkinliğin taşıdığı anlam ve öneme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, Dikili Belediyesi Halk Oyunları Topluluğumuzun sahnelediği ‘Bir efe, bir sevda, bir destan’ gösterisiyle bu ruhu bir kez daha hissettik.

Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmaktan gurur duyuyoruz.

Kaan Gülmez hocamızın yönetimindeki Dikili Belediyesi Halk Oyunları Topluluğumuza ve bu anlamlı akşamda bizlerle olan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum.

Tarihin akışını değiştiren ve bir ulusun dirilişini destanlaştıran büyük zaferin 111. yılında Anafartalar kahramanı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”